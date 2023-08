Ferragosto al gusto di cocomero e birra Dal centro al mare conta solo divertirsi

di Anna Marchetti

Aperitivi, balli di gruppo, musica fino a sera e gli immancabili gavettoni. Il Ferragosto di Fano non sarà solo divertimento in spiaggia, ma anche concerti, manifestazioni turistiche, tour culturali alla scoperta della città. Per chi ama il rock, imperdibile il concerto di Ferragosto della cantante fanese Raffi che si esibirà sul palco della Birra d’Augusto, in programma nella zona della Rocca Malatestiana fino a domani. Nonostante il calo del 30% delle presenze turistiche lamentato dagli albergatori la città si appresta a celebrare il clou dell’estate.

"Per Ferragosto cocomero a sfinimento – annuncia Matteo Renzi di Bagni Carlo – acquagim, musica, aperitivo a tema, animazione per bambini e giochi nelle nostre due piscine per piccoli e adulti". Divertimento assicurato a Bagni Arzilla con "giochi, balli di gruppo, gavettoni e dj fino alle 22". "Musica, aperitivo, pranzo in spiaggia e giochi" assicurati a Bagni Alda a Ponte Sasso. Con i padroni festeggeranno il 15 agosto anche i cani nella spiaggia di Islamorada, sempre a Ponte Sasso. "La giornata sarà dedicata all’educazione cinofila in spiaggia con un educatore che aiuterà gli amici a 4 zampe a prendere confidenza con il mare. Inoltre sangria e cocomero per tutti, gadget del nostro sponsor Monge e foto di gruppo cane-padrone in riva al mare". Ad Animalido, invece, "una sfilata per cani con Cinzia Signoretti di Fantasticane".

Per quanto riguarda le manifestazioni fino a domani, nella zona della Rocca Malatestiane, saranno protagoniste fino a domani le birre artigianali con Birra d’Augusto (in foto), mentre dal giorno successivo (17-20 agosto) sarà la volta del Paese dei Balocchi, evento atteso da bambini e famiglie, che quest’anno eleggerà come sindaco il doppiatore e attore Pino Insegno (info: bellocchi.org). Per chi ama la musica al Bastione Sangallo live music oggi e il 18 agosto, mentre la serata del 17 sarà interamente dedicata ai bambini. La Musica Arabita e il Carnevale saranno protagonisti il 18 e il 19 agosto, al porto, tra tradizione e innovazione. "La settimana di Ferragosto – commenta l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – è sicuramente ricca di iniziative".

Per chi ama conciliare la musica e le incursioni nell’entroterra la proposta giusta è il jazz di Terre Sonore, con appuntamenti ad Apecchio (16 agosto), Cerasa (17), Barchi (18), Borgo Pace (19). Per chi invece preferisce conoscere il centro storico della città saranno possibili le visite all’area archeologica di Sant’Agostino curate di Archeoclub oggi alle 21.30, scavi visitabili anche venerdì sabato e domenica raggiungibili con la navetta gratuita dai turisti in possesso della Fano card. "I possessori della Fano Card – ricorda l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – potranno partecipare anche alle visite guidate del giovedì alla Città di Vitruvio ed il venerdì alla Fano marinara". L’assessore alla Cultura Cora Fattori fa invece sapere che oggi saranno regolarmente aperti il Museo e la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano (10.30-12.30, 17-20 e 21-23), il museo della via Flaminia (10-12 e 17-20), la chiesa di San Francesco (17-20 e 21-23). "Le aperture di Ferragosto – conclude l’assessore Fattori – sono una tappa importante del lavoro iniziato quest’anno per mettere a sistema tutti i luoghi della cultura". Prossimi obiettivi apertura per tutti i fine settimana, anche in inverno, della chiesa di San Francesco, della saletta Nolfi e l’apertura del portone di San Pietro in Valle".