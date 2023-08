Ferragosto bollente Uomo seda lite di coppia Volano gli schiaffi

Doveva essere un pranzo di Ferragosto tra amici in uno dei locali più frequentati del lungomare di Levante, ma è finito con un parapiglia ad alta tensione, con tanto di schiaffi, tra una ragazza e un bodyguard. E probabilmente avrà anche degli strascichi giudiziari. Sul posto la polizia.

Il tutto è successo al Masquenada, il ristorante vista mare all’altezza della Confcommercio. Era l’ora di pranzo e nel locale c’erano diverse tavolate. In una, era presente anche il sindaco Matteo Ricci, insieme con gli amici. A un tratto, da un gruppo di 25enni, che siedeva in un tavolo più appartato al lato del ristorante, verso le ferrovia, sono arrivate le voci concitate di una ragazza e di un ragazzo. Stando a quanto è emerso successivamente, la coppia ha cominciato a litigare. E la donna, forse alterata da qualche drink di troppo, ha alzato i toni. Tanto che lo scambio di vedute si è trasformato in un acceso diverbio. Nella tavolata vicina di un’altra compagnia, era seduto un uomo che si occupa di security, marito di una dipendente del Masquenada, il quale, anche per deformazione professionale, ha capito subito che la tensione tra quei due giovani poteva passare il segno. Così si è avvicinato al tavolo con l’intenzione di riportare la calma nella coppia, invitando la donna ad abbassare i toni. Invito caduto nel vuoto e anzi, peggio. La rabbia della 25enne ha cambiato bersaglio. E dal fidanzato ha spostato il mirino sul bodyguard.

Ma a questo punto le versioni sembrerebbero divergere. Il bodyguard ha riferito di essere stato schiaffeggiato dalla 25enne. Lei invece ha sostenuto il contrario. Ha cominciato a urlare pretendendo di sapere il nome del suo presunto aggressore. Si sarebbe rivolta anche al titolare del locale, Michele Simoncelli. Arrivando ad alzare le mani anche contro di lui, colpendolo con graffi e forse con uno schiaffo. Dopo quasi un’ora di richieste concitate, la donna ha lasciato il ristorante insieme con il gruppo di amici. Minacciando però l’intenzione di sporgere denuncia contro il bodyguard.

Il sindaco Ricci si era già alzato da tavola quando le acque si stavano agitando. "Non ho visto nulla - ha raccontato - però mi sono accorto che si era creato un po’ di trambusto".

Alla fine, è ritornata la calma nel locale, totalmente estraneo ai fatti. Ora potrebbero essere utili le immagini di una videocamera sui tavoli per chiarire da quale mano sia partito lo schiaffo. E chi lo abbia davvero preso.

e. ros.