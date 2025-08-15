Ferragosto per tutti i gusti. Regina sempre la Disco dance. Poi yoga, cinema e concerti

Ferragosto per tutti i gusti, tra musica, balli, cinema ed eventi culturali. Una serie di appuntamenti tra Pesaro, Gabicce Mare e Gradara per festeggiare il lungo weekend, clou dell’estate, che terrà banco da domani fino a domenica.

A Pesaro il Ferragosto si potrà vivere a partire dalle 22 fino a tarda notte al ritmo di Remember Disco Dance, l’evento gratuito alla Palla di Pomodoro (piazzale della Libertà. Ingresso gratuito) dove, tra musica e spettacolo, generazioni diverse potranno partecipare ad un’unica gande festa e rivivere le emozioni delle storiche notti in discoteca degli anni’80 e ‘90.

Sul palco, ad animare l’evento il dj e ideatore del format Andrea Falcetelli, insieme alla voce di Monika Kiss, sullo sfondo di uno show con ballerine professioniste e un impianto scenografico con audio, luci, ledwall ed effetti speciali. Con un obiettivo chiaro: far ballare tutti, dai teenager agli adulti, con remix e sonorità che fondono brani iconici della musica disco in versioni attuali.

Le atmosfere degli anni ’90 saranno protagoniste anche a Gabicce Mare, dove sulla spiaggia Sottomonte (dalle ore 21) si terrà l’evento ‘Back to the 90’s – Beach party’, e durante il quale si potrà ballare a piedi nudi sulla sabbia fino all’una grazie alla selezione musicale di dj Max Simoncelli. E ancora musica nella piazza del municipio di Gabicce Mare, sabato alle 21, quando si terrà il concerto dei Runaway, la giovane band che ha conquistato il pubblico dopo la sua partecipazione alla trasmissione televisiva ‘Tu sì que vales’.

A Gradara, il Ferragosto sarà invece all’insegna del cinema con la rassegna "Un castello tra le stelle" nei giardini di piazza D’Armi, ai piedi della Rocca. Alle 21,30 il regista Luois Nero introdurrà il film ‘Milarepa’ ispirato alla figura del celebre mistico tibetano. Il borgo medievale propone anche un programma per chi è alla ricerca di un Ferragosto all’insegna del relax: alle 20.15 si terrà un evento dedicato allo Yoga e alla ricerca della consapevolezza interiore con l’artista e ricercatore Michele La Paglia. Alle 21.30 invece a Pesaro la musica darà appuntamento anche con una proposta basata sulla contaminazione tra arte e danza in piazzale Matteotti, dalle 22,30, presso l’opera di Pietro Consagra ‘Grande Sottilissima n. 4’ con la quinta edizione di ‘Lo spazio in ascolto/ la voce della scultura’.

All’alba, invece, (ore 5.30) oggi alla caletta del Molo Levante si terrà il concerto di Mario Mariani ‘Sulle onde del suono’. La musica dal vivo animerà da stasera fino alla fine del mese anche il parco Miralfiore con la terza edizione del Festival Utopia, dove si potrà pranzare o cenare con menù fisso tutto compreso a 25 euro. Dalle 19 due concerti con gli amici bresciani dei NoteeVoli, fino alle 24. (Prenotazioni al 3517673854).

Sempre a Ferragosto è in programma un weekend speciale con un pacchetto davvero ricco di occasioni per godersi il patrimonio culturale, dai musei, alle gallerie d’arte, agli spazi espositivi, all’area archeologica di Colombarone, fino a domani, domenica 17. Tra questi i tour guidati ‘Pesaro svelata’ (oggi e domenica ore 10) dedicati ai musei Civici con doppio focus sulla Pala dell’Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini e la Medusa di Ferruccio Mengaroni, la Sinagoga, l’area archeologica di via dell’Abbondanza, il museo della Bicicletta, a cui si aggiunge domani (ore 10) quello dedicato alla Pesaro Rossiniana con le visite alla Casa Rossini, alla Cattedrale, al Conservatorio, al Teatro Rossini e alla sala degli Specchi del museo nazionale Rossini.

Sempre domani (ore 10), le guide abilitate Federagit condurranno nella visita ‘Scopri Pesaro’ tra a Sfera grande di Arnaldo Pomodoro (luogo di partenza), la Cattedrale, il palazzo Ducale e il teatro Rossini.