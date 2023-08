Ferragosto ‘stupefacente’: venti segnalati per uso di droga

Pesaro, 17 agosto 2023 – Venti giovani segnalati per uso di droghe, sequestrati cocaina e hashish, 4 denunciati perché guidavano sotto l’effetto di alcol e droghe.

E’ una parte del bilancio dei controlli fatti nello scorso ponte di Ferragosto, dal Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino, su tutte le località turistiche della provincia.

I servizi, puntavano a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità diffusa, in particolare alla diffusione di droga tra i più giovani. Nei servizi coinvolti anche i cani antidroga che hanno operato in supporto dei colleghi delle Stazioni e dei Nuclei Radiomobile nei principali centri urbani della costa.

Nel solo ponte di Ferragosto, controllati circa 1000 persone e 700 veicoli; due le persone arrestate in flagranza di reato – una a Pesaro e una a Fano - e due denunciate a piede libero

per spaccio di sostanze stupefacenti, una delle quali sorpresa mentre cedeva della droga a un minorenne.

Nello stesso contesto, 20 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droghe: i giovani sono stati tutti sorpresi con lo stupefacente all’interno o vicino a discoteche e bar, o nelle zone della movida. Complessivamente sono stati sequestrati circa 100 grammi di hashish e 30 di cocaina.

Denunciate poi a piede libero 10 persone: tre di loro, giovanissimi, sono stati sorpresi a Pesaro a bordo di altrettanti ciclomotori risultati rubati. I mezzi sono stati recuperati per la successiva restituzione ai legittimi proprietari.

Quattro persone, invece, anch’esse giovani, denunciati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; uno straniero è stato denunciato per non avere ottemperato a un decreto di espulsione, infine, altri due soggetti sono stati segnalati per furto di rame e per minaccia.

Infine le multe: grazie agli alcol test e ai posti di blocco, circa 60 le contravvenzioni al codice della strada, ritirate otto patenti di guida, quattro carte di circolazione e sottoposti a fermo amministrativo quattro veicoli.