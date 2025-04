Ferraroni supera Carpegna Prosciutto all'overtime: Pesaro cade a Cremona

Ferraroni

91

Carpegna Prosciutto

89

FERRARONI : Zampogna ne, Washington 25, Polanco 15, La Torre, Barbante 13, Morgillo 6, Tortù 3, Massone 15, Bertetti 8, Giombini 6. All. Bechi.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Cornis ne, Petrovic, Maretto 9, Imbrò 12, De Laurentiis 13, King 13, Bucarelli 5, Lombardi 5, Zanotti 6, Ahmad 26. All. Leka.

Arbitri: Barbiero, Lupelli e Praticò.

Parziali: 17-30, 37-45, 64-62, 79-79. Tiri liberi: Cremona 17/19, Pesaro 15/23. Tiri da 3 punti: Cremona 10/32, Pesaro 10/37. Rimbalzi: Cremona 44, Pesaro 43. Fallo tecnico ad Ahmad.

Un suicidio in piena regola quello della Vuelle sul campo di Cremona che veniva da cinque sconfitte consecutive ed è stata capace di risalire dal -19, prima acciuffando, poi superando i biancorossi, battendoli infine all’overtime con notevole controllo dei nervi. Brutto ko per Pesaro, che avrebbe potuto fare un passo avanti in classifica, raggiungendo la Fortitudo e invece si ritrova ancora inchiodata al nono posto, raggiunta anche da Torino. Una gara che si è sviluppata in maniera anomala: Bucarelli e compagni erano partiti a spron battuto, andando via sul velluto in un 1° quarto in cui i valori in campo erano netti: 30-17 al primo riposo, con un buon Maretto e King risvegliatosi dal torpore. Nel 2° periodo la Vuelle sembra poter schiacciare la Juvi toccando al 14’ il massimo vantaggio con una tripla di Imbrò che firma il +19 (19-38). Ma a quel punto la squadra si siede: smette di aggredire in difesa, si accontenta di conclusioni meno articolate in attacco e consente alla formazione di casa, trascinata da Washington, di risalire la corrente prima dell’intervallo, a cui si va con un distacco in singola cifra. Non un buon segno: chi si deve salvare sa soffrire e la squadra di Bechi rientra fiduciosa, resistendo anche ad un nuovo tentativo di fuga dei pesaresi (42-51) propiziato da King e De Laurentiis. Un tap-in di Barbante e una palla persa malamente, che costa il contropiede di Polanco, riaprono ancora il match fino all’agognato pareggio (53-53) siglato al 26’ da Washington, che nessuno riesce a fermare.

Pesaro reagisce con un break di 5-0, ma non tiene in difesa e permette addirittura il sorpasso a Bertetti, a fine terzo quarto. Per l’ultimo Leka sceglie un quintetto agile con Imbrò, Ahmad, Bucarelli, King e Zanotti che dà qualche frutto e guadagna un piccolo vantaggio. Un +5 che - a 2’ dalla fine - bisognerebbe tenersi stretto (74-79). Invece il tesoretto viene sprecato e Cremona ha pure il tiro per vincere, ma Washington la mette sul ferro. All’overtime Pesaro tiene sempre il pallino fino ai due liberi di Zanotti che a 41’’ dal gong fissano l’87-89; sul ribaltamento De Laurentiis si perde Barbante che impatta. Ultimo attacco con 27’’ sul cronometro, King prende un tiro fuori equilibrio, diremmo presuntuoso. Proprio come il secondo tempo della squadra. Imbrò ferma Bertetti che a 4’’ realizza i due liberi, poi il ferro sputa l’ultima preghiera di Ahmad sulla sirena.

Elisabetta Ferri