Ferri festeggia settant’anni di consegne

Il corriere Ferri compie e festeggia oggi i 70 anni di attività. Una della realtà più longeve non solo della città ma dell’intera provincia. Quando hanno iniziato a muoversi i primi camion per le consegne correva l’anno 1953, e nell’azienda, assieme al padre, c’era anche il figlio ventenne Luigi Ferri che oggi di anni ne compie 90. Molto conosciuto in città per la sua passione per il volo – è stato per quasi 15 anni alla guida della società Fanum Fortunae che controllava l’aeroporto – Ferri è stato anche un pilota provetto perché ha vinto un titolo mondiale per volo a motore ed è stato per sette volte campione italiano. Un punto di riferimento per gli appassionati di questa disciplina. "Una passione che ho trasmesso a mio figlio – dice la figlia Serena che manda avanti l’attività di famiglia assieme ai fratelli Mirco e Marco (foto) – perché mio figlio Luca ha seguito le orme del nonno ed ora è capitano dell’aeronautica militare e pilota i Tornado. In questo momento è in missione in Qatar".

La storia di una famiglia che è riuscita a portare avanti tra alti e bassi un’attività, quella del trasporto delle merci, non facile. "Quando siamo partiti in città erano in tanti a fare questo mestiere mentre oggi siamo rimasti soli. In totale abbiamo 11 camion e occupiamo una ventina di persone, padroncini compresi". Un traguardo che la famiglia Ferri vuole festeggiare oggi nella sede dell’azienda in viale Mattei, zona ex zuccherificio, assieme a tutti i dipendenti "anche quelli che nel tempo hanno fatto questo percorso con noi" dice Serena Ferri. Un brindisi a cui parteciperà il sindaco Massimo Seri oltre al responsabile della Cna Trasporti Riccardo Battisti.