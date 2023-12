Ferrovia Fano-Urbino,. Serfilippi conta di riaprirla entro il 2032

Riattivazione della Fano-Urbino: "Non ci sono cambi di rotta, per la Regione il progetto è strategico". E’ il consigliere regionale Luca Serfilippi a rassicurare chi teme un cambio di rotta: "Nel piano Marche sulle infrastrutture 2032 - fa presente Serfilippi - la riattivazione della ferrovia Fano-Urbino è inserita come sviluppo dell’anello ferroviario Ascoli-Porto d’Ascoli-Civitanova Marche-Fabriano in prosecuzione verso Urbino, attraversando Pergola lungo il tratto della subappennina italica riattivata nel 2021 a fini turistici, ricongiungendosi poi a Fano con la ferrovia Adriatica".