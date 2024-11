Ferrovia: Giovanelli è contro la mozione del Pd di Fano

Oriano Giovanelli dice no alla mozione dei democratici fanesi che presenteranno nel Consiglio comunale di oggi alle 18,30. Il consigliere ribadisce di essere a favore del ripristino della tratta ferroviaria Fano - Urbino che va ammodernata e non smantellata. Dunque l’ex sindaco di Pesaro lo chiede a gran voce e lo fa con i colleghi della lista Urbino Rinasce, Movimento 5 Stelle e Sinistra per Urbino, liste che a Urbino sono nella coalizione di opposizione guidata dal Pd.

"Troviamo sconcertante la mozione, che verrà discussa domani nel Consiglio comunale fanese, che il Pd e il centrosinistra hanno presentato a Fano in merito all’ex tratta ferroviaria Fano-Urbino. Noi, come forze politiche Urbino Rinasce, Movimento 5 Stelle e Sinistra per Urbino, ribadiamo di essere a favore del ripristino e dell’ammodernamento della tratta a suo tempo dismessa, in coerenza con quanto annunciato in campagna elettorale, ritenendo non ammissibile che l’attenzione sul trasporto su ferro si concentri unicamente sulla linea costiera mentre l’entroterra è lasciato all’abbandono quando questo è un servizio essenziale per l’università e il turismo". Giovanelli e gli altri si appellano anche ai dem ducali e a tutta la colazione di essere compatti in questa battaglia e proseguono così: "Chiediamo che il Pd urbinate, in coerenza con la posizione tenuta dalla coalizione “La città che verrà“, si faccia promotore di un confronto con l’omonimo fanese per ritirare, o modificare radicalmente, la proposta, così da assicurare un futuro al ripristino della tratta. Da parte nostra continueremo la battaglia per il trasporto su ferro", conclude Giovanelli assieme i colleghi delle forze politiche di Urbino rinasce, Movimento5Stelle Urbino, Sinistra per Urbino.

Francesco Pierucci