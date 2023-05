Ferrovie: le Marche sono alla ricerca del “binario giusto“

Oggi pomeriggio, dalle 17, presso la Sala del Trono di Palazzo Ducale a Urbino si parlerà di viabilità e non solo. È infatti organizzato il convegno “Marche sui binari giusti. Sostenibilità, competitività e sviluppo“. Tanti gli ospiti che dialogheranno all’evento, aperto a tutti, e organizzato dall’assessore Francesco Baldelli e assessorato della infrastrutture della Regione Marche; Fondazione Ferrovie Italiane e con la collaborazione di Club Occidente di Ancona. La conduzione è affidata ad Alvin Crescini, mentre i lavori saranno aperti dal sindaco di Urbino Maurizio Gambini e dal presidente di Club Occidente Giuseppe Argalia. A seguire l’assessore Baldelli parlerà dei collegamenti ferroviari nella visione complessiva delle infrastrutture delle Marche. Luigi Francesco Cantamessa, direttore generale della Fomdazione Fs italiane, illustrerà “Treno come motore di sviluppo economico e turistico della provincia italiana“. Dalle 18 inizierà il Talk dove interverranno anche Marco Bruschini, direttore Atim Agenzia per il turismo è per l’internazionalizzazione delle Marche; il presidente della Camera di commercio delle Marche Gino Sabatini e Sergio Belardinelli, professore dell’Università di Bologna. Seguirà poi il contributo di Gianluigi Barone, ceo di Lmr Events, su “Piemonte in treno: viaggio nei paesi patrimonio Unesco“. Nel secondo Talk si discuterà del tema con Andrea Baroni, direttore della Confindustria Pesaro Urbino, Moreno Bordoni segretario di Cna Marche, Marco Pierpaoli segretario generale Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro Urbino; Massimiliano Polacco direttore generale Confcommercio Marche e Amerigo a Varotti direttore generale di Confcommercio Marche Nord. Le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Francesco Acquaroli.

fra. pier.