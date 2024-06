La Repubblica dei ragazzi: prima ufficiali e cavalieri, ma poi la piazza di Pesaro se la prendono i giovani

Pesaro, 3 giugno 2024 – Celebrazione ieri a Pesaro del 78° anniversario della Repubblica italiana, aperta dalla collocazione di una corona nel cimitero cittadino e proseguita con la cerimonia ufficiale in piazza del Popolo, dove la prefetta Emanuela Saveria Greco, davanti al picchetto interforze, i labari dei Comuni e delle Associazioni combattentistiche e d‘arma, con accanto il Comandante del 28° Reggimento Pavia Antonio Di Leonardo, ha prima assistito all‘alzabandiera e al contemporaneo srotolamento di uno stendardo tricolore da parte di vigili del fuoco e poi letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La Festa del 2 giugno a Pesaro

La cerimonia ha poi avuto seguito nel Salone Metaurense del Palazzo Ducale, con la consegna di 13 benemerenze al Merito della Repubblica. Dell‘onorificenza di Ufficiale sono stati insigniti l‘avvocato Umberto Bianco di Pesaro e il cavalier Giulio Lonzi di Urbino, mentre sono stati investiti del titolo di Cavaliere il dottor Marco Andreani di Pesaro, l‘ingegner Silvia Arseni di Petriano, il tenente colonnello Cleto Bucci di Pesaro, il luogotenente Vito Conenna di Fano, la dottoressa Anna Maria Mencoboni di Pesaro, il dottor Alessandro Panichi di Mondolfo, l‘ingegner Leonardo Rampino comandante provinciale dei vigili del fuoco, i Alessandro Sartori di Pesaro, il maresciallo maggiore dottor Alfredo Severini di Urbino, il dottor Silvano Severini di Macerata Feltria, il maggiore Guerino Roberto Spina di Pesaro. In chiusura il concerto dell‘Orchestra di fiati del Conservatorio Rossini diretto dal Maestro Vincenzo Piaggesi. Ma ieri, per i 78 anni della nostra Repubblica, la Biosfera di piazza del Popolo si è miracolosamente trasformata in una sfera a spicchi tricolori e l’Alusfera si è trasformata in un palco su cui, davanti ad autorità, è salita la prefetta Emanuela Saveria Greco con addosso i colori bianco e rosso e il verde nel nastrino appuntato al collo della inappuntabile “mise”.

L’altra novità del pomeriggio, in pratica una “Festa della Repubblica degli studenti”, è iniziata in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, Pesaro 2024 e, paragonandola alla disciplina dei tuffi, con indice di difficoltà altissimo per il possibile espandersi della retorica burocratica: gli studenti che “attraverso letture, testimonianze e performances raccontano alcuni temi d’attualità sul filo della Costituzione”. Non basta: la premiazione “dell’impegno artistico, sociale, culturale e sportivo” di alcuni giovani: Giorgia Righi, Francesco Vitali e i Belfortissimi, terna vincitrice del “Cittadino dell’anno” del Carlino. E poi anche riconoscimenti per i più piccoli; IV e V elementare del plesso di Borgo Pace dell’istituto comprensivo di Sant’Angelo in vado, Dario Gulizia della I A della media “Pirandello” di Pesaro, Chiara Piergiovanni della III D della”Volponi” di Urbino, Anna Maria Napolillo della IV C del liceo “Marconi” di Pesaro. E poi una serie di altri ragazzi benemeriti di cui daremo conto nei prossimi giorni.

f.b.