Festa chilometro zero: domani degustazione con Matteo Italiano

C’è la "festa del chilometro zero". La propone per domani mattina Matteo Italiano, nel suo rinnovato punto vendita di frutta e verdura di via Lanza, di fianco all’agenzia Enterprise, per richiamare il consumatore al "concetto della vendita diretta e della valorizzazione dell’azienda del posto. In un momento in cui si tende a prediligere la spesa massificata, occorre incoraggiare la gente a sostenere i produttori locali per più ragioni: perché si ha la certezza di ciò che si mangia, per la bontà dei loro prodotti e perché si sostiene una economia locale che è fondamentale per il nostro tessuto sociale". Matteo ha così pensato di organizzare una mattinata illustrativa in cui è disponibile a spiegare ai consumatori la differenza tra una bietola importata e una nostrana, piuttosto che tra una mela naturale e una ottenuta con l’uso di pesticidi. Oltre a una degustazione, assaggio gratuito anche del vino di propria produzione.