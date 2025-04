Festa con cultura e sapori. Alla Sonosfera si replicano spettacoli straordinari

A Pesaro il 25 aprile sarà all’insegna della cultura e del gusto. Per tutta la giornata saranno aperti al pubblico i principali musei cittadini e si potranno assaggiare le tipicità dal territorio e dal mondo. Fino al 28 aprile piazzale della Libertà, ospiterà la 9ª edizione dell’International Street Food 2025. Eccellenza, qualità, tradizione, originalità sono alcune tra le caratteristiche di questa manifestazione, dove è possibile gustare prodotti di Paesi diversi ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

Musei aperti oggi: Casa Rossini, Musei Civici, dalle 11 alle 18; Centro Arti Visive Pescheria sarà visitabile con orario continuato dalle 11 alle 17; Museo Nazionale Rossini dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; il Museo Officine Benelli con orario dalle 16 alle 19; il Museo della Marineria aperto dalle 15 alle 19.

Per chi non l’avesse ancora provata, è da scoprire la Sonosfera che si trova all’interno dei Musei Civici di Pesaro. La programmazione della Sonosfera (oggi, domani e 27 aprile): Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico alle ore 12 e alle 16, immersione a 360° nei paesaggi sonori delle foreste primarie equatoriali di Amazzonia, Africa e Borneo, corredati da una serie inedita di dati scientifici aggiornati, sullo stato del pianeta vivente e sui pericolosi mutamenti della biosfera già in atto. Raffaello in Sonosfera: alle ore 11 e alle 15, esperienza dedicata al pittore urbinate, messa a punto per il quinto centenario della morte del Divin Pittore, Un’opera di innovazione linguistica digitale, senza precedenti, che racconta l’arte del maestro urbinate attraverso il suono tridimensionale e la visione a 360° di opere e affreschi.

l. d.