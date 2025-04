Festa degli aquiloni: ci prova anche Fano

Il cielo sopra il Lido si colorerà di magia il 1° maggio, dalle 10 alle 18, con la prima edizione di "Un mare di aquiloni", evento pensato per famiglie e turisti, ispirato a manifestazioni di successo come quelle di Jesolo (foto) e Urbino. Aquiloni giganti, esibizioni acrobatiche, laboratori creativi e animazione per bambini animeranno il lungomare.

"È un evento d’apertura molto bello, ma anche un ponte simbolico con Urbino, dove si festeggia la 70ª edizione della Festa degli Aquiloni" ha detto il sindaco. L’assessore al turismo Alberto Santorelli: "Non è pensata per fare numeri, ma per vedere se potrà diventare anche un appuntamento turistico. Intanto, lo facciamo per accogliere e cominciare bene".

L’idea è nata grazie a Luca Ovarelli, vicepresidente Associazione delle Contrade di Urbino e fanese d’adozione: "L’esperienza con Urbino e la società Eventi Volanti ci permetterà di offrire uno spettacolo vero: aquiloni acrobatici guidati da professionisti, giganti colorati, laboratori per costruirli".

Il cuore dell’evento saranno i bambini, con laboratori gratuiti curati da ArFun Animasion di Simone Spinaci. "È un modo per farli creare, giocare e volare" ha detto Loretta Manocchi, assessore alla Città dei bambini.

Tiziana Petrelli