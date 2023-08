Festa degli Aquiloni, e Urbino torna a volare

L’edizione numero 68 della Festa dell’Aquilone attende solo una settimana per prendere il volo. E quest’anno lo farà in casa. È stato presentato ieri il programma, con quattro giorni di eventi, da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre, che vedranno il debutto del nuovo Parco dell’Aquilone, ovvero il campo di gara che finalmente è diventato comunale. A vincere, domenica alle 16.30, quando verrà dato il fischio finale, come sempre la contrada il cui aquilone arriverà più lontano di tutti gli altri.

"I dieci laboratori delle contrade sono già entrati nel vivo – ha detto la presidente dell’associazione che le riunisce, Isotta Pretelli – e invitiamo tutti ad avvicinarsi alla festa e a costruire il proprio aquilone, specialmente i più giovani. Abbiamo bisogno di nuove leve per portare avanti la tradizione dell’aquilonismo e di conseguenza la festa. Già ospitiamo studenti e simpatizzanti, ma aspettiamo anche abitanti delle frazioni, che vogliano essere contagiati da una bella e sana passione".

Il sindaco Maurizio Gambini ha ricordato che è la competitività positiva che muove tutto: "La presidente Pretelli da due anni infonde grande carica a tutta la macchina organizzativa, e di questo la ringrazio, assieme a Urbino Servizi, che gestisce la logistica. Ma la cosa più bella è che da quest’anno giochiamo in casa. Il campo è già nostro da qualche mese, e dopo la festa partiranno i lavori per sistemarlo, arredarlo e realizzare il campo da golf, nonché la pista ciclopedonale per collegarlo alla città".

Ma le novità non finiscono qui. "Per la prima volta – spiega Luca Ovarelli, vicepresidente delle contrade – avremo ospiti oltre 50 aquilonisti professionisti, dall’Italia ma anche da Malta e Slovenia. Lanceranno aquiloni gonfiabili e acrobatici, con piroette spettacolari, sabato e domenica dal mattino per tutto il giorno. Il campo quindi sarà animato anche prima della festa, per chi vorrà fare una passeggiata, un picnic o andare a fare una prova col proprio aquilone".

Anche i loghi si rinnovano: "In questi ultimi anni – ha detto la presidente di Urbino Servizi Giulia Volponi – abbiamo rinnovato la grafica e quest’anno i loghi delle contrade. Ci stiamo impegnando nella comunicazione e nella diffusione di brochure e di pubblicità".

L’assessore agli eventi Elisabetta Foschi ha poi annunciato che per la prima volta la cena finale sarà in piazza Rinascimento, perché la festa si pone come conclusione delle celebrazioni federiciane dello scorso anno, e in Piazza della Repubblica nel finesettimana ci saranno delle videoproiezioni serali a tema.

Ultima novità, la collaborazione col Rotary Club di Urbino, che giovedì 31 promuoverà un evento che coinvolgerà i bambini sui temi di libertà e legalità.

Giovanni Volponi