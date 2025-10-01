Festa dei Fiori, si torna all’antico. Dal viale alla piazza del Popolo: "Bisogna alleggerire la zona mare"

Viale Trieste e la Palla di Pomodoro come ombelico del mondo. Lì come noto si è svolta e si svolge, con proteste sempre crescenti, la Fiera di San Nicola. Ma il Comune da quest’anno, forse proprio sull’onda di quelle proteste, vuole "alleggerire" la zona mare. Un segnale arriva con la decisione di spostare la tradizionale Festa dei Fiori da viale della Repubblica (dove l’evento si era svolto negli ultimi anni), per riportarla nella sua sede storica: piazza del Popolo.

La manifestazione è in programma per il 3, 4 e 5 ottobre prossimi. Una scelta che ha due obiettivi precisi per il sindaco Andrea Biancani e per l’assessore alle Attività Economiche, Francesca Frenquellucci.

Dice infatti il sindaco: "Dopo alcuni anni in viale della Repubblica abbiamo deciso di riportare la Festa dei Fiori al centro della vita cittadina - ha spiegato il primo cittadino -. Spostare l’evento in centro storico ci permette di renderlo più vivo e bello, ma soprattutto consente di diminuire i disagi legati ai cambi di viabilità e sosta per i residenti della zona mare, per i cittadini e i visitatori".

Da una parte quindi far ‘respirare’ viale Trieste dopo le proteste di albergatori e residenti. Quindi anche riportare nel cuore della città una manifestazione che ha sempre attratto migliaia di persone.

In totale gli espositori saranno 18. Non solo fiori e piante a disposizione dei visitatori ma anche tutto quello che gira intorno al green: Apicoltori, artigiani della terracotta, produttori di vasi e accessori per il giardinaggio. Partecipera’ alla manifestazione anche l’istituto agrario Cecchi. Ci sara’ anche un angolo riservato agli hobbisti e delle arti creative in piazza Collenuccio.

"In questi tre giorni - dicono Biancani e Frenquellucci - il centro tornerà a riempirsi di colori e persone con una manifestazione che stimola la sensibilita’ verso il bello e la cura degli spazi urbani. "Una opportunità per sostenere l’artigianato e l’economia locale perché il passaggio di centinaia di persone in piazza del Popolo sarà un indotto per tutte le attività del centro".

In occasione della “Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali” la Biosfera trasmetterà contenuti con protagonisti fiori e natura.