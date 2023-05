Festa dei lavoratori: sindacati e il Pd a Cantiano

Un’altra boccata di ossigeno per Cantiano. Oggi, 1° Maggio, festa dei lavoratori, i sindacati saranno nel paese devastato dalla alluvione dello scorso settembre alle ore 10,30 in piazza Luceoli, dove sono in programma un corteo e un comizio con interventi del sindaco, Alessandro Piccini e dei segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Giuseppe Santarelli, Marco Ferracuti e Claudia Mazzucchelli.

"I sindacati confederali – si legge in una nota – festeggeranno il Primo Maggio come giornata di riflessione e di proposta sui temi del lavoro ma anche come occasione di solidarietà. Il tutto donando alla locale amministrazione una consistente parte della cifra raccolta nel corso della sottoscrizione avviata dalle tre sigle nei giorni successivi all’alluvione, cui hanno aderito tanti cittadini e associazioni da tutta Italia. La somma sarà destinata alla riqualificazione di una sala polivalente, luogo fondamentale per le relazioni sociali del paese".

"L’occasione del Primo Maggio – conclude la nota – rappresenta per Cgil, Cisl e Uil una giornata per rimettere al centro i temi del lavoro e della transizione tecnologica e ambientale su cui bisogna colmare al più presto i ritardi accumulati e sui quali la Regione continua a non dare risposte adeguate".

A Cantiano oggi anche i vertici del Pd Marche, con Manuela Ciaruffoli e Andrea Salvatori in rappresentanza della segreteria dem. "Saremo a Cantiano insieme alle principali sigle sindacali – dichiara la segretaria Chantal Bomprezzi – per riportare l’attenzione delle istituzioni sull’immane tragedia che ha colpito questo territorio e per ribadire che quanto è stato ad oggi fatto è insufficiente. Ben altro, infatti, è stato promesso all’indomani della sciagura e ben altre sono le necessità delle famiglie e delle imprese colpite; non è corretto lasciare soli i sindaci a cercare di alleviare sofferenze e difficoltà".