Festa del duca, arriva il “sigillo di qualità“

La Festa del Duca, e quindi l’Ars Urbino ducale, è seconda solo a Roma e al suo Gruppo Storico Romano nelle migliori manifestazioni storiche in Italia. Queste sono 500 e spiccano eventi di grande importanza come il Palio di Siena e la Cavalcata dell’Assunta. A decretarlo il Ministero della Cultura con 34 punti su 35 per quanto riguarda la qualità. Un risultato garantito dal lavoro svolto in oltre 40 anni e, in particolare, con le ultime innovazioni, come l’ideazione del Federicus Theatrum, il grande giuoco dell’Aita e il compleanno di Federico.

"Siamo secondi in Italia e primi nelle Marche. Questo ci ripaga degli sforzi. Noi, gruppo di volontari, che lavoriamo in sintonia dopo aver preso l’associazione Ars Urbino Ducale nel 2007 (fondata nel 1982) e ricostruito l’Aita nel 2010 grazie ad una serie di documenti che abbiamo ritrovato tra Vaticano, Firenze e alcuni privati – esulta la presidente Maria Francesca Crespini –. Sono molto orgogliosa soprattutto se ripenso a quando, 16 anni fa abbiamo creato il cinema storico con grandi nomi, Mario Monicelli per citarne uno, e poi da lì il teatro storico con Puliani che ha portato Bocci, Ruffini, Haber, Placido, Rossi Stuart e Pasotti. Oggi la Festa del Duca è un vero festival dove, tra le altre cose, produciamo il spettacoli di alto livello".

"Grazie alla presidente Crespini, al direttore artistico Puliani e a tutti i volontari. Ottimo il risultato e l’impegno che hanno messo. È un risultato della e per la città – prosegue il sindaco Maurizio Gambini –. Come amministrazione ci abbiamo sempre creduto e nonostante gli anni difficili della pandemia l’evento non si è mai fermato. Questa manifestazione che deve diventare un festival a tutti gli effetti, da grande risalto alla città. Un grazie anche all’assessore agli eventi Elisabetta Foschi. Urbino vuole andare avanti in questa direzione, supportiamo tutte le manifestazioni della e questa è la principale. Improntate per Pesaro e il territorio Capitale della cultura 2024".

"La Festa del duca sta trovando un suo spazio improntate e ben definito. Si è evoluto e negli ultimi 10 anni ha spiccato – è il pensiero del direttore artistico Massimo Puliani – . Ecco, ora arriva questa classifica che mette nero su bianco quanto sia alta la qualità. Come a Spoleto dovrebbe durate un mese, porta persone ed economia".

"Credo che questo riconoscimento non sia un caso, Federico è stato un grande condottiero e intellettuale. Penso che sia stata riconosciuta anche l’importante attività di studio. Questo risultato è importantissimo per la città e la Regione Marche e che qualifica ancora di più Urbino centro Unesco", dice Elisabetta Foschi, assessore agli eventi della città di Urbino.

Gli ispettori del MibAct sono arrivati a Urbino incognito per visionare l’ultima Festa del Duca "e ne sono rimasti colpiti. Abbiamo invitato il ministro Sangiuliano, quando l’altro giorno ci hanno chiamati per darci la notizia. Un grazie ancora a tutti, a iniziare dal pubblico, Comune e Regione, gli sponsor; il professore Pino Mascia che realizza le sculture per i premi Raffaello e Sport e Pace. Ovviamente grazie alle associazioni del territorio come la “Pieve di Gaifa“. La carta vincente è allargare l’orizzonte coinvolgendo un territorio intero", conclude Crespini .

Francesco Pierucci