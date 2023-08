Festa del Duca, è il giorno della giostra

di Giovanni Volponi

‘La giostra del Duca’ chiuderà stasera la terza giornata della 42esima Festa del Duca. Giostrai d’eccezione, per così dire, il poeta e scrittore Umberto Piersanti e l’attore, comico e conduttore Paolo Ruffini, che terranno il palco alle 21 nel cortile d’onore di palazzo ducale per uno spettacolo in prima assoluta (si veda articolo nel Carlino Estate), scritto da Piersanti, composto di cinque quadri, introduzione e epilogo. "Mi sono inventato – ha detto ieri Piersanti alla presentazione all’Hotel Mamiani, con le sue amate Cesane sullo sfondo – che Federico, da un altrove, un luogo fuori del tempo della storia, rifletta sul passato, sul presente e sul futuro di Urbino. Nel passato vede i grandi condottieri ghibellini suoi avi. Poi vede sé stesso, ferito nella giostra. Infine, i successori, fino alla gloriosa vittoria alla battaglia di Lepanto, ottenuta anche grazie a 2500 soldati urbinati. È uno spettacolo che parla di storia: del resto c’è una cosa che amo più della poesia, ed è la storia".

Lo spettacolo chiude idealmente i primi tre giorni di festa, più culturali, per lasciare spazio domani alla conclusione con il Gioco dell’Aita. "Abbiamo lavorato molto – ha detto Francesca Crespini – per aumentare la qualità culturale della festa. La prima nazionale di stasera ne è l’esempio migliore. Nei quindici anni di presidenza dell’Associazione Rievocazioni Storiche è stato un crescendo, e con la regia degli spettacoli affidata a Massimo Puliani da qualche anno la Festa è diventata un festival del Rinascimento".

Ma la giornata di oggi riserva diversi altri appuntamenti: alle ore 17 partirà l’ultimo tour curato dalla Pro Loco alla scoperta di tre chiese e oratori normalmente chiusi (appuntamento all’ufficio turistico senza prenotazione). Alle 17,30 a palazzo ducale sarà presentato il libro ‘Gaifa. La Terra di Nessuno’, con interventi di Pino Mascia, Anna Lia Ermeti, Anna Fucili, Sara Bartolucci, Leonardo Gabellini e Nicole Hofmann. Nel frattempo, il pomeriggio sarà animato di spettacoli aerei (in piazza San Francesco e Piazza Duca Federico), mercati storici, cortei, tornei di tiro con l’arco, musici. In piazza Pascoli è possibile cimentarsi nell’arte degli arcieri, guidati da esperti, e tirare le proprie frecce con archi d’epoca. Alle 19 in piazza Duca Federico ci sarà la grande cerimonia della benedizione delle bandiere. Il capitano della squadra turchina dei nobili, Piero degli Ubaldini della Carda e l’omologo dei popolani vestiti di giallo, Mastro Andrea della Faggiola, insieme ad alcuni giocatori delle due squadre assisteranno al rito propiziatorio dei vessilli che saranno usati domani sera dopo cena al Mercatale nell’antico giuoco dell’Aita (biglietti presso Urbino Incoming o online su Liveticket). Tutto il giorno, ma particolarmente a cena, saranno attive tutte le varie locande temporanee curate dalle contrade, sparse in vari luoghi suggestivi del centro e con piatti tradizionali. Alle ore 22 con partenza dal cortile del Collegio Raffaello si terrà infine la Caccia al Teshorror, una gara a squadre a partecipazione gratuita, a cura di Katia Petrolati e Tiziano Mancini, che farà correre i partecipanti per vie e vicoli di Urbino alla ricerca di particolari nascosti.