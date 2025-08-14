Festa del Duca, gran finale. Stasera l’attesissima Aita

L’edizione numero 43 della Festa del Duca è arrivata alla sua giornata conclusiva: come ogni giornata, dalle 16,30 cortei, giocolieri, giullari e saltimbanco si susseguiranno fino alle 22,30 in centro; ma non mancheranno spettacoli itineranti per la città, così come la zona dedicata ai bambini con animazioni, i pony e i laboratori.

A Palazzo Ducale appuntamento alle 17,30 con J’ay pris amours (Cantar d’amore tra Medioevo e Rinascimento) con il gruppo Sperimentar Cantando di Urbino diretto da Paola Fraternale. A seguire Il Gioco dei Principi, il Principe dei Giochi con il giornalista sportivo ed ex tennista Luca Bottazzi.

Il premio Giovanni Santi per la sezione Sport & Pace verrà consegnato a Corrado Barazzutti, sette volte campione italiano di tennis, vincitore della leggendaria Coppa Davis 1976 in Cile con Panatta, Bertolucci, Zugarelli e Pietrangeli.

Sempre in tema sportivo, la conclusione della giornata e della festa sarà come sempre a Borgo Mercatale con l’Aita, che vedrà sfidarsi i gialli e i turchini nel gioco antico dei tempi ducali. L’anno scorso i nobili hanno vinto 7 a 4 contro i popolani, che bramano la rivincita. Gli “aitanti“ sono giovani del territorio, sportivi che vengono dal rugby o da arti marziali, con alcuni innesti da Roma, dalla Toscana, dal nord Italia e persino dalla Spagna. I biglietti per l’Aita sono a parte rispetto alla Festa, disponibili su Liveticket o in loco fino a esaurimento posti.

Giovanni Volponi