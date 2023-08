Festa del duca: sarà un’edizione indimenticabile

Urbino si colora d’antico col ritorno dell’evento più partecipato dell’anno: la Festa del Duca, che quest’anno giunge all’edizione numero 42. Da venerdì a lunedì, quattro giorni densissimi di iniziative, attrazioni di ogni tipo, mercati, gastronomia, intrattenimento. Il tutto a ingresso gratuito. "La festa – ha esordito il sindaco Gambini ieri alla presentazione alla stampa – chiude idealmente le celebrazioni federiciane dello scorso anno, entrando a pieno titolo sia in quanto ad omaggi alla figura di Federico, sia a livello di finanziamenti regionali, che hanno dunque permesso, assieme al sostegno dell’amministrazione, di mantenere ingresso e spettacoli gratis per tutti. L’edizione di quest’anno ci auguriamo, e crediamo, che sarà speciale".

Ha raccolto l’assist Maria Francesca Crespini, presidente dell’Associazione Rievocazioni Storiche, intervenuta accanto a Massimo Puliani: "Sicuramente sarà un’edizione con eventi davvero speciali. Dopo Angelo Branduardi, venuto a giugno, ora avremo quattro giorni ognuno con un grande evento di richiamo. Si inizia venerdì con l’urbinate d’adozione Ilvo Diamanti che dialogherà con l’attrice Aurora Ruffino, interprete di varie fiction Rai; Diamanti riceverà il premio Giovanni Santi, costituito da una scultura, “La Picena di Canavaccio“, realizzata da Pino Mascia. Sabato invece ci sarà la grande rievocazione storica: il duca Federico torna vittorioso dalla battaglia del Cesano, dopo aver sconfitto Sigismondo Malatesta: oltre ai figuranti di Urbino, sfileranno centinaia di armigeri, musici, giullari, arcieri e cortigiani, provenienti da varie realtà del territorio, per festeggiare la grande vittoria riportata dal duca di Urbino, narratore d’eccezione, il giornalista Rai Paolo Notari. Domenica sarà la volta de “La Giostra del Duca“, racconto inedito di Umberto Piersanti, interpretato dall’attore Paolo Ruffini assieme a Piersanti stesso, che narra le vicende epiche e drammatiche al tempo stesso della dinastia ducale. Infine, lunedì 14, prima dei fuochi d’artificio rinascimentali, conclusione con il grande gioco dell’Aita, al Mercatale (unico spettacolo che prevede un biglietto d’ingresso alle gradinate). Quest’anno il fischio d’inizio sarà dato dalla campionessa olimpica di judo Lucia Morico, molto impegnata nel sociale, alla quale sarà assegnata la seconda statuetta del maestro Mascia". L’Aita tra l’altro vedrà alcuni cambiamenti, che vanno da modifiche al regolamento (meno stile rugbistico e une durata minore) ad un diverso allestimento e apparati scenici, fino a due preamboli, nei giorni precedenti: il 12 durante il corteo i giocatori saluteranno il duca e il 13, alle 19 in duomo, saranno benedette le bandiere. Conclude Crespini: "Un grazie a tutti gli enti e associazioni che collaborano per una macchina organizzativa sempre più complessa, ma dai risultati apprezzabili, visto che il Ministero della Cultura ci ha inseriti al nono posto tra le manifestazioni più importanti a livello nazionale. Un risultato che ci lusinga, ma che ci stimola a salire ancora nel futuro". Giovanni Volponi