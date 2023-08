Festa del mare, come cambia la sosta

Per agevolare lo svolgimento della Festa del Mare – in programma a Fano da stasera a domenica –, Aset Spa comunica alcune variazioni in merito alla fruizione dell’area di sosta a pagamento in zona porto e alla raccolta differenziata dei rifiuti che si fa porta a porta. A partire da giovedì 3 verrà chiusa 24 ore su 24 la circolazione in viale Adriatico dall’incrocio con via Lungomare Mediterraneo (in prossimità del civico 56) fino a via Nazario Sauro all’incrocio con via Caduti del mare (in prossimità del civico 216).