Festa del mare, quest’anno l’onda è lunga

Quattro giorni di festa che culmineranno nello spettacolo dei fuochi d’artificio, per celebrare la marineria fanese e le sue tradizioni. Al porto fervono i preparativi per la 64ª edizione della "Festa del Mare" che quest’anno torna, tra tradizione ed innovazione, ingrandita nel tempo e nello spazio. Non più concentrata solo nel primo weekend di agosto, l’iniziativa avviata negli anni 30 del secolo scorso dai padri Agostiniani per commemorare i caduti del mare, inizia infatti già da mercoledì per estendersi quest’anno fino al lido, dove sono in programma iniziative collaterali (organizzate in collaborazione con gli esercenti) e tre momenti musicali proposti da OnStage Produzioni in piazzale Seneca: venerdì 4 agosto un dj set dedicato ai più giovani, sabato la festa per i 20 anni degli ZebraTre e domenica serata dance con Mattia Diamantini e la sua squadra.

Tra le novità di quest’anno, la partecipazione attiva del nuovo vescovo Andreozzi, chiamato a celebrare il momento clou dei festeggiamenti: la tradizionale messa di domenica alle 10 al monumento dei caduti, dopo l’uscita dal porto delle barche per deporre la corona d’alloro in mare e la benedizione sul molo di ponente della statua che ricorda le donne fanesi che attesero invano i mariti periti nella tempesta dell’8 giugno 1964. Oltre a questo il "crossover di iniziative", come lo ha definito l’assessore alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini in conferenza stampa, dal momento che all’interno del ricco cartellone di eventi proposto quest’anno, si inseriscono anche eventi culturali di più ampio respiro organizzati in collaborazione con altre associazioni e istituzioni cittadine.

Si parte infatti mercoledì 2 agosto alle 19.15 sul Lungomare Mediterraneo (zona Porto) con lo spettacolo di Carlo Simoni e il Coro Polifonico Malatestiano (che quest’anno celebra i 50 anni di attività) intitolato "Storie d’amore e di mare" liberamente ispirato al romanzo "Maria Risorta" del fanese Giulio Grimaldi "che non a caso è morto di un malore in mare proprio il 2 agosto 1910" ha ricordato il presidente Giuseppe Franchini. Romanzo che sarà protagonista anche dell’evento di Impronte Femminili che domenica alle 19 alla Darsena Borghese ricorda "Il protagonismo delle donne nella marineria fanese", organizzato in collaborazione con i licei Torelli e Nolfi Apolloni. Venerdì sera si aprono invece gli stand gastronomici al porto e per questo da giovedì a lunedì la viabilità in viale Nazario Sauro sarà interdetta al traffico. Da quel giorno l’associazione "Il Ridosso" avvierà laboratori per bambini, visite guidate per adulti agli emblemi della marineria fanese, spettacoli di musica e parole tra cui "Qui siamo liberi di sognare" (venerdì alle 21 al monumento dei caduti" in ricordo del presidente recentemente scomparso Vittorio d’Errico). La festa di domenica, infine, comincia all’Alba con il concerto ai Bagni Caffè Arzilla delle 5.30 per concludersi con gli spettacolari fuochi delle 23.30 dal molo di Levante. Nel mezzo, alle 17, la Nutata Longa.

Tiziana Petrelli