Festa del Miele, non solo sapori. Visite guidate agli alveari

Belforte all’Isauro è pronta ad accogliervi per la 37ª edizione della Festa del Miele, manifestazione storica che da oltre tre decenni celebra una delle eccellenze più rappresentative del territorio: il miele del Montefeltro. L’appuntamento partito ieri proseguirà fino a domani con un programma ormai consolidato nel calendario delle iniziative autunnali delle Marche.

Protagonista indiscusso sarà, come sempre, il miele, affiancato da una selezione di prelibatezze autunnali, tra cui spiccano i tartufi del Montefeltro. Di particolare rilievo i dolci al miele preparati secondo le antiche ricette delle donne di Belforte, autentico tesoro della tradizione locale, che rappresentano il fiore all’occhiello della festa. Il programma sarà arricchito da spettacoli musicali, artisti di strada, performance itineranti e laboratori dedicati ai bambini, per offrire momenti di svago e coinvolgimento intergenerazionale.

Tra gli appuntamenti più significativi di questa edizione, spiccano le visite guidate al Bioparco Apistico, un’area naturalistica didattica dedicata alla conoscenza e alla salvaguardia dell’ape autoctona, la Apis mellifera ligustica. Le visite includeranno anche l’apiario e la suggestiva Casa dell’Apicoltore, spazi nati per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’apicoltura e della biodiversità.

"Le api – ha sottolineato in occasione della presentazione ufficiale della festa il sindaco Federica Battazzi – rappresentano un patrimonio essenziale per il nostro ecosistema e per l’identità agricola del nostro territorio. La Festa del Miele è un’occasione per far conoscere non solo i nostri prodotti, ma anche i tanti progetti che stiamo portando avanti per la loro tutela e valorizzazione. La Festa del Miele è il frutto del lavoro di tutta la comunità. È un momento in cui il paese si unisce per valorizzare le proprie eccellenze e accogliere con entusiasmo chi vuole scoprirle".

Importante il convegno di domenica nella salta consigliare (ore 10,30) sul tema "Le api selvatiche libere, preziose e custodi della biodiversità".

Domani saranno presenti alla festa anche le unità cinofile, de “L’Unione Volontariato San Marino“ che terranno due esercitazioni di ricerca con i cani (ore 10 e ore 15).

Amedeo Pisciolini