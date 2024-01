Festa del Nino, edizione a quota 21. Menù sempre più ricco, oggi il via

Mercato dei prodotti tipici, norcini al lavoro, degustazioni guidate, musica, spettacoli, mostre d’arte, conferenze, animazioni per bambini e altro ancora, il tutto nel suggestivo borgo di Sant’Andrea di Suasa, splendida frazione di Mondavio, arroccata su una collina che degrada verso il Cesano. E’ un menù ricchissimo quello della 21ª edizione della ‘Festa del Nino’, la celebre kermesse che valorizza e tramanda la tradizione della norcineria locale, in programma per oggi e domani, grazie all’ideazione degli ‘Ignoranti di Spessore’ e all’impeccabile macchina organizzativa gestita dall’associazione ‘Pro Suasa’. Oggi il programma decollerà alle 17 con l’apertura della mostra mercato dei prodotti tipici, seguita alle 18 dal ‘Nino Happy Hour Mai-Aloteca’, lo spazio giovani con gli hamburger del Nino, taglieri, vini locali, birre artigianali e tanta musica.

Sempre alle 18 prenderà il via l’animazione musicale itinerante del gruppo ‘I Matti de Montecò’; mentre un’ora più tardi scatterà ‘Il Nino è servito’: norcini al lavoro e cena nelle tensostrutture riscaldate a base di polenta e fagioli con le cotiche, padellaccia e fegatelli, braciole e costate, bistecche e salsicce, stinco, verza e patate. E, in più, degustazione con cibi di strada da consumare intorno al fuoco, grazie al braciere rovente di salsicce e goletta, dolci fritti e vin brulé. Dalle 22 balli in piazza e ‘scatenamenti’, con ‘Volumetricavision Djset’. Sempre stasera, alle 21,30, si terrà una conferenza dello storico dell’arte Nino Finauri. Domani l’inizio scatterà già dalle 8,30 con la ‘Colazione del Nino’ a base di dolci e padellaccia e l’apertura della mostra mercato dei ‘prodotti consigliati dal Nino e anche di quelli sconsigliati dall’Oms’.

E sempre di buon mattino prenderà il via il ‘Trekking del Nino’: una salutare passeggiata per far crescere l’appetito, in collaborazione con il Cai, sezione Montefeltro, Gruppo di Fossombrone. Dalle 11 alle 12,30 celebrazione della festività di Sant’Antonio Abate, con la messa, la processione e la benedizione degli animali, dopodiché spazio agli appuntamenti gastronomici, alle degustazioni, agli spettacoli e alle animazioni per i bambini, con una serie di proposte che consentiranno di riscoprire anche i giochi di una volta come la ‘morra’, fino alla cena che sarà servita a partire dalle 18. Ingresso gratuito; programma completo sulla pagine Fb della kermesse.

Sandro Franceschetti