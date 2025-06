Festa del porto, ci siamo. La tradizione si rinnova. Una settimana di iniziative

Presentazione in grande stile, nei locali della parrocchia, per la storica Festa del Porto con un programma pensato per tutti, da lunedì a domenica 6 luglio. Ha aperto l’incontro Stefano Cioppi del comitato organizzatore in assenza del presidente Claudio Rosati e a nome del presidente di quartiere Ilario Crudelini e del consigliere Alberto Macchini: "Da anni faccio parte della squadra che organizza questa Festa visto che sono un portolotto di viale Venezia. Nonostante le difficoltà organizzative celebriamo la festa popolare più partecipata della città per continuare lungo quella coesione sociale e spirituale che identifica l’appuntamento e per tramandare ai piu giovani i sentimenti che ci animano. A riempire calata Caio Duilio ci sarà il mercatino di artigianato e hobbisti con il grande stand del pesce".

Poi il consigliere Andrea Tartaglia è entrato nel dettaglio del programma: "Una settimana di emozioni, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. La tradizionale festa del Porto prende il via lunedì alle 21 con la processione con la Venerata Immagine della Madonna della Scala per le vie del quartiere; martedì 1° luglio alle 18 Festa della Famiglia e cena con la gluppa; alle 21 "Portos Got Talent" nel campo parrocchiale; mercoledì 2 alle 21 commedia dialettale della Piccola Ribalta ‘Imbroj, Papol e Confett’ di Franco Ferri sempre nel campo parrocchiale; giovedi 3 "C’era una volta il lumachino", cena di pesce con prenotazione al campo parrocchiale; sabato 5 - 17°concorso di pittura estemporanea "Il Porto di Pesaro" e domenica 6 alle ore 10 la messa celebrata dall’arcivescovo Sandro Salvucci; poi corteo di imbarcazioni in mare con getto della corona in memoria dei caduti; a cavallo con i pony di Forlani nell’aiuola vicino alla Capitaneria di Porto; mostra d’arte, mercatini e street food, Motoraduno del Mare organizzato dal Moto Club Benelli; animazione per bambini con Fata Silvia, stand del pesce, musica live con Joe Castellani e alle ore 23.15 grande spettacolo pirotecnico sul mare".

"Siamo felici di accogliere una delle manifestazioni più sentite dai pesaresi – ha detto l’assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci – e siamo entusiasti di poter rivivere lo spirito che anima la Festa del Porto che coinvolge tante persone e numerosi volontari".

Ha concluso il vice sindaco Daniele Vimini che dopo aver esaltato la realtà e la partecipazione a questa festa ha aggiunto: "Per questa edizione verrà collocata nel Molo di Momo, nel punto da dove ogni sera si può ammirare il tramonto, ‘La Madonna con Bambino’, realizzata dalla scultrice Natalia Gasparucci della scuola degli scalpellini di Sant’Ippolito, donata al Comune in occasione degli eventi previsti per la Capitale della Cultura 2024". Presenti all’incontro anche la consigliera comunale Evelina Anniballi e il il giovane Giovanni Zidda del comitato organizzatore.

Luigi Diotalevi