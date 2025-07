Festa del Porto, ci siamo. Il molo ispira gli artisti. Sfida a colpi di colore

E’ stato presentato, nella prestigiosa sede di palazzo Perticari-Signoretti, il 17° concorso estemporaneo di pittura: "Il Porto di Pesaro - aspetti caratteristici" nell’ambito della tradizionale festa del Porto che si tiene la prima domenica di luglio. Il tutto grazie all’impegno del comitato "Quei del Port" composto da: Franco Signoretti, Pino Mainieri, Giovanni Boni, Maurizio Marinucci, Amerigo Balduini, Giulio Boccioletti, Sara Signoretti, Andrea Ricci, Andrea Tartaglia e Giovanni Zidda che si terrà, sabato 5 luglio.

"Il concorso – ha spiegato Pino Mainieri – recuperato nel 2008, dopo 47 anni e dedicato all’ideatore Giovanni Monacciani e in ricordo del caro amico e maestro Mario Logli, presidente di giuria per 5 anni, ha lo scopo di valorizzare i personaggi, gli aspetti paesaggistici, architettonici e panoramici del quartiere "Porto di Pesaro". L’interpretazione suggerita dal tema della manifestazione dovrà essere uno stimolo per produrre immagini personali cariche di soggettività. La giuria, nella scelta dei quadri vincitori, valuterà con dei punteggi da 1 a 5 principalmente: l’attinenza al tema (il porto di Pesaro) con punteggio doppio, a seguire la composizione, la tecnica, il colore.

Un’ultima novità: a tutti i concorrenti verrà consegnato un pacco-merenda". Anche per questa edizione sono previsti ben 11 premi: 1° premio 700 euro; 2° 400 euro; 3° 250 euro. Dal 4° al 10° classificato 200 euro; Premio speciale Emma Corvo 300 euro. Sono previsti inoltre 10 premi con buoni acquisto da 30 euro l’uno per i primi 10 giovani artisti Under 14 classificati. La giuria è presieduta, per la prima volta, da Maddalena Paolini, curatrice del Palazzo Perticari e critica d’arte che sostituisce Anna Rosa Basile (presidente onorario), avvalendosi della collaborazione del vicepresidente Paolo Polidori, di Carlo Bertani e Tiziana Pezzolesi.

"Sono onorata di presiedere questa giuria - ha detto Maddalena Paolini -. Spero di essere all’altezza del compito affidatomi considerato il valore di chi mi ha preceduto". La giuria del premio speciale Emma Corvo è composta da Ugo Felici e Roberto Tomassini. Le iscrizioni sono possibili fino al giorno stesso del concorso dalle ore 8 alla segreteria in via Cecchi 22. E’ possibile iscriversi con le seguenti modalità: ritirando il regolamento e la scheda iscrizione presso il Circolo del Porto in via Cecchi 22 dalle 16,30 alle 23; scaricando scheda iscrizione e regolamento dal sito www.queidelport.it. Quota iscrizione: fino a 16 anni gratuita; oltre i 16 anni, 10 euro. I dipinti restano esposti nel salone nella giornata di domenica 6 luglio e potranno essere ritirati lunedì 7. Lo scorso anno hanno partecipato 85 artisti provenienti da 13 regioni. Vincitrice del concorso 2024 fu Tatiana Smirnova di Padova.