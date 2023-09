Festa del Socio Bcc a Fano: 3mila arrivi La Bcc Fano organizza ogni anno la tradizionale Festa del Socio e ha premiato 98 famiglie con 24.500€ di bonus in occasione della 14ª edizione di "Banca&Famiglia". In 14 edizioni ha erogato bonus bebè a 1.628 neonati per un totale di 407.000€.