Festa della donna: rievocazione-spettacolo su Lucrezia Borgia

Lucrezia Borgia, personaggio storico affascinante e controverso del Rinascimento italiano sarà la protagonista delle iniziative che il comune organizza in occasione della festa della donna. Non a caso: il destino di Lucrezia si lega infatti storicamente a Gradara, qui visse come giovanissima sposa dell’allora signore Giovanni Sforza e proprio negli affreschi del Camerino a lei dedicato nella Rocca è conservata una testimonianza tangibile della sua raffinata cultura e dell’importante ruolo strategico e politico che ricoprì nel suo tempo. Alla sua figura sarà dedicata domenica la rievocazione-spettacolo di danze rinascimentali a cura della WunderKammerOrchestra Divisione Danza WKO-ADA, in collaborazione con i gruppi storici di Gradara-Corte Malatestiana e Corpo di Guardia che animerà il borgo e la Rocca a partire dalle 10.30. Gli eventi proseguiranno martedì 11 alle 21 al teatro Comunale dove andrà in scena il concerto/spettacolo ‘I migliori anni ‘70 di note & conquiste al femminile’, serata dedicata alle canzoni più iconiche del repertorio italiano e internazionale, eseguite da Rocco Gerboni, Laura Lombi e Lorenzo Giagnolini, intervallate da letture sceniche a cura di Gradara Innova.