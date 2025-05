‘Festa della gluppa’: lungo via Cecchi si cena in strada

Non sono i Beatles sulle strisce di Abbey Road, ma sono quattro determinatissime signore, organizzatrici della “festa della gluppa“ di via Cecchi. "Sabato 24 maggio alle 20 – spiega Elena Ziccarelli, una delle quattro signore, aiutate dal Quartiere Porto Mare, nell’organizzazione dell’iniziativa aperta al pubblico – le persone, tra cui molti residenti della via, porteranno cibo da casa affinché possa essere condiviso, lungo tutta la tavolata del convivio popolare. La chiusura di via Cecchi, avverrà nel tratto compreso fra via Morosini e via Badò. Aderiranno commercianti e residenti del Porto, ma l’invito a partecipare è esteso al sindaco Andrea Biancani e ad altre persone. Abbiamo ottenuto il patrocinio non oneroso del Comune, appoggiato dall’ assessore Frenquellucci. Lo scopo dell’iniziativa è quello di aggregare".

Andrea Tartaglia, presidente del quartiere 11, Porto Mare, è molto positivo: "La prima edizione è stata nel 2023: parteciparono circa 160 persone. L’idea nasce dalle ragazze del negozio di abbigliamento ‘La febbre gialla’ (le stesse della fotografia). E’ stata un’idea feliche che riproporremo per promuovere la socialità. La strada verrà chiusa, in un tratto, dalle ore 18".

Solidea Vitali Rosati