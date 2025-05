Festa della Pipa, 25 anni di fumo d’autore: e oggi il gran finale

La Festa della Pipa di Cagli, iniziata venerdì scorso, continua anche nella giornata di oggi. "La Festa compie 25 anni di Storia e Cultura", spiega l’assessore Benilde Marini, responsabile dell’organizzazione che in un comunicato presenta questa particolare manifestazione.

"È un piacere sottolineare la peculiarità degli eventi della nostra città. Con l’edizione di quest’anno – prosegue l’assessore – parliamo del quarto di secolo che ha raggiunto Festa della Pipa, una festa unica e affascinante che celebra la storia e la cultura locale. Quest’anno le novità saranno numerose e si potrà godere di tre giorni di musica, mostre mercato, degustazioni organizzate grazie a numerose collaborazioni: il Pipa Club Italia, Savinelli, Slow Food, Coldiretti, Confartigianato è naturalmente il Comune di Cagli".

Il programma è ricco e variegato, con eventi dedicati agli appassionati di pipe e non solo. Il Professional Day del venerdì era dedicato agli addetti ai lavori, mentre nel week end saranno aperti al pubblico stand con mostre mercato, presentazioni di libri, convegni e degustazioni. La Festa della Pipa è un appuntamento fisso per gli appassionati di questo mondo, ma anche un’occasione per scoprire la cultura e la storia di Cagli.

La mostra fotografica, la visita guidata tra i palazzi storici e l’aperitivo tipico saranno solo alcuni degli eventi che renderanno questa edizione indimenticabile. Il programma di ieri, sabato, prevedeva anche incontri con youtubers e la serata è stata dedicata a giochi di ruolo e cena in piazza. Oggi, domenica, l’International Match Day concluderà la rassegna con la mostra mercato e il consueto appuntamento con Il Risveglio di Cagli.

"Sono certa – conclude l’assessore Marini – che questa edizione sarà un successo e che la Festa della Pipa di Cagli continuerà a essere un evento di riferimento per gli appassionati di pipe e per chi vuole scoprire la cultura e la storia di questa città. Auguro a tutti i partecipanti un buon festival!".

Mario Carnali