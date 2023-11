Festa della polizia locale: "Abbiamo personale e mezzi per garantire il rispetto della legalità"

Festa corale ieri per il 160° anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia locale di Fano, allietata dal canto dei bambini e dell’impegno di uomini e donne in divisa. Tre i momenti che hanno scandito la cerimonia: la celebrazione religiosa con la messa in Duomo officiata dal vescovo Andrea Andreozzi, poi il brindisi in episcopio e infine la cerimonia civile alla Sala Verdi del Teatro caratterizzata dalle esibizioni del Coro "Tra le Note" e dei 12 piccoli consiglieri del Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini. "Il mondo non ha bisogno di esaltati ma di persone a servizio - aveva detto il vescovo nell’omelia – ciò che facciamo è un servizio alla comunità e la nostra autorità si spiega in questo". "Siete i nostri eroi" la replica dei bambini del Consiglio che hanno ricordato i molteplici campi in cui la Polizia Locale è chiamata ad intervenire. "Ci viene richiesto di essere sempre pronti a rispondere ad ogni evenienza, di gestire situazioni di emergenza, risolvere conflitti, con grande calma e compostezza - ha detto la comandante AnnaRita Montagna -. Da parte nostra c’è il massimo impegno per garantire il rispetto della legalità". Poco prima, nel suo saluto istituzionale, la prefetto Emanuela Saveria Greco aveva ringraziato comandante e agenti "non solo per l’attività di istituto, ma anche il vostro contributo per la sicurezza integrata". Per l’assessora alla Polizia locale Sara Cucchiarini la festa è l’occasione per dare alcuni dati: "Nel 2019 il Comando aveva 47 agenti, oggi ne contiamo 62. Avevamo 4 telecamere, oggi ne gestiamo 130 e altre sono in arrivo". I dati: nei primi 10 mesi di quest’anno sono stati rilevati 270 incidenti stradali di cui 165 con feriti e uno con esito mortale. Sono stati effettuati 237 accertamenti per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti: 14 hanno dato esito positivo. Sono stati controllati 3920 veicoli con 189 sequestri e 4551 persone". Attenzione anche alla tutela dell’ambiente e al benessere degli animali i cui controlli da parte del personale del Comando hanno consentito di accertare 124 casi di errato conferimento dei rifiuti e 92 casi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

Tiziana Petrelli