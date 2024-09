Festa della Protezione civile regionale. Encomi solenni ad oltre 2500 volontari

Oltre 2.500 i volontari della Protezione Civile hanno ricevuto ieri mattina in piazza del Popolo un encomio solenne. L’occasione è stata la tradizionale Giornata del Volontariato di Protezione Civile della Regione Marche. Una giornata quest’anno celebrata a Pesaro e dedicata all’impegno di tutti coloro che si prodigarono durante l’alluvione a Cantiano e dintorni del 15 settembre 2022. Sono stati ringraziati i volontari anche per il lavoro svolto nei territori colpiti dal maltempo nell’ultima settimana, per il quale verrà riconosciuto lo stato di emergenza.

"La Giornata del Volontariato rappresenta un momento fondamentale per ribadire il ruolo centrale dei volontari nel sistema di Protezione Civile delle Marche, che ogni giorno lavorano con grande professionalità e passione al servizio della comunità - ha detto l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi-. Questa giornata è dedicata a coloro che, con il loro impegno e dedizione, rendono possibile una protezione civile efficiente e pronta ad affrontare le sfide più difficili: mettersi a disposizione degli altri rappresenta un grande esempio per la società, soprattutto facendolo a titolo gratuito e indossando una divisa. I volontari sono la colonna portante del nostro sistema di soccorso e di risposta alle emergenze. La tragica alluvione del 2022 ci ha insegnato quanto sia importante avere una rete solida e preparata, e oggi celebriamo non solo il passato, ma anche la forza e la solidarietà che ci guidano verso il futuro. Grazie a tutti voi per il coraggio, l’abnegazione e l’amore per la nostra comunità".

I volontari di Protezione civile nelle Marche sono 12 mila suddivisi in 347 associazioni di volontariato. Quelli che sono stati attivati per l’emergenza alluvione del 2022 sono stati circa 2400. Per l’emergenza degli ultimi giorni i volontari attivati sono stati invece fino ad ora 1140. La mattinata di ieri si è aperta con una messa officiata in Cattedrale da monsignor Sandro Salvucci. Poi un corteo dei volontari è arrivato in piazza del Popolo dove il diacono Giorgio Sani ha benedetto volontari e mezzi. Poi è stato eseguito l’Inno d’Italia cantato dal tenore cinese, allievo del Conservatorio Rossini, Xin Yan accompagnato da Francesca Matacena al pianoforte. Sono intervenuti l’assessore Aguzzi, il direttore regionale della Protezione Civile e Sicurezza del territorio Stefano Stefoni, il sindaco Andrea Biancani, il viceprefetto Antonio Angeloni. Poi pranzo in piazzale Agide Fava, a fianco dell’Auditorium Scavolini, garantito dalla cucina da campo dell’organizzazione CB Club Mattei di Fano.

