Festa della Repubblica Emozioni in piazza con famiglie e studenti premiati 21 benemeriti

Grandi festeggiamenti ieri in occasione del 77° anniversario della Repubblica Italiana organizzati dal prefetto Emanuela Saveria Greco, insieme a Comune di Pesaro, provincia di Pesaro e Urbino e 28° Reggimento Pavia. Le forze di polizia, i vigili del fuoco, il personale della capitaneria di porto, esercito, croce rossa, polizia penitenziaria, polizia locale ed altri hanno marciato in divisa su via Branca entrando in piazza del Popolo; a seguire i vigili del fuoco si sono calati dal tetto del Palazzo Ducale srotolando due lunghe bandiere dell’Italia: è stato uno spettacolo coinvolgente per i tantissimi presenti.

In Piazza del Popolo erano esposti i mezzi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco tra cui un’imponente autogrù. Alla cerimonia hanno partecipato gli studenti degli istituti scolastici Volponi e Pascoli di Urbino che hanno eseguito gli inni nazionale ed europeo e hanno letto pensieri rivolti alla Repubblica.

Inoltre gli scout della zona di Pesaro hanno colorato la piazza con le loro divise e bandierine dell’Italia. Al termine della mattinata sono state consegnate onorificenze e medaglie agli insigniti, targhe ricordo e attestati a coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione.

Questi i 21 premiati. Cavalieri: Stefania Baldini (operatrice sanitaria azienda ospedaliera Marche Nord); Andrea De Crescentini (dirigente di banca); Marco Del Bianco (medico distretto sanitario di Pesaro); Rachele Del Monte (laurea infermieristica azienda ospedaliera Marche Nord); Donatella Dennetta (medico azienda ospedaliera Marche Nord); Fabiola Ferri (laurea in Economia Area Vasta 1); Gugliemo Graus (carabiniere in pensione); Katia Luchetti (laurea infermieristica Area Vasta 1); Roberto Nicola Paddeu (ufficiale di marina); Paolo Pierella (laurea giurisprudenza dirigente amministrativo Area Vasta 1); Catia Spinaci (dipendente Prefettura), Alessandro Valentini (consulente finanziario); Enrichetta Vichi (coordinatrice infermieristica Area Vasta 1); Giuseppe Tedeschi (comandante gruppo forestale carabinieri). Ufficiali: Giorgio Calcagnini (magnifico rettore Università Carlo Bo); Settimio Paris (sovrintendente arma carabinieri); Michele Todisco (ex questore di Pesaro).

Due medaglie di bronzo al valore civile e relativi diplomi per il salvataggio di una vita umana al porto di Gabicce Mare: Cesare Bellodi e Mauro Farina di Gabicce Mare. Due medaglie d’onore ai deportati e reduci dai lager nazisti: Mario Gregori di Gradara e Gaetano Pellegrino di Pesaro. In totale 21 riconoscimenti che sono stati consegnati ai meritevoli dai sindaci di Pesaro, Fano, Urbino, Cagli, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara e Montelabbate.

Luigi Diotalevi