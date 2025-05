Festa della Repubblica, i tendoni ingombrano

Quest’anno le celebrazioni provinciali per il 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana avranno come cornice Urbino, ma con esse arrivano anche le polemiche. Con tre giorni di anticipo infatti (già da ieri) piazza Rinascimento, luogo dove si svolgerà la cerimonia principale, è stata ingombrata da due strutture coperte che lasciano davvero poco spazio al passaggio e agli scatti dei turisti in una delle piazze principali della città, tra la chiesa rinascimentale di San Domenico e il Palazzo Ducale.

E subito sono fioccati i commenti di vari cittadini increduli che sui social si sono chiesti perché riempire la piazza in un finesettimana in cui vi erano numerosi eventi, dall’inaugurazione dello studiolo restaurato (ieri) alla solennità del patrono san Crescentino (domani), la cui processione dovrà stringersi per attraversare la piazza.

Al di là del fatto che i due tendoni fossero effettivamente indispensabili, pare che il motivo del montaggio anticipato fosse che oggi e domani gli operai non lavorano. Onori e oneri dell’essere capoluogo di provincia, insomma. Ad ogni modo, la cerimonia sarà in grande stile, organizzata dalla prefettura con Comune di Urbino, Comune di Pesaro e 28° Reggimento Pavia dell’Esercito. Al mattino di lunedì 2 giugno si terranno due momenti significativi: alle ore 10 in piazza della Repubblica si svolgerà la deposizione della corona ai caduti, alla presenza delle autorità civili e militari. Alle ore 10,30 in piazza Rinascimento invece si terrà lo schieramento dei reparti e l’alzabandiera solenne, cui seguirà un’articolata cerimonia commemorativa per rendere omaggio ai valori fondanti della nostra Repubblica. Nell’ambito della cerimonia saranno eseguiti alcuni brani musicali a cura dell’Istituto Comprensivo ‘Volponi – Pascoli’ di Urbino. A seguire, nel cortile del Collegio Raffaello (Piazza della Repubblica), si terrà il tradizionale concerto dell’Orchestra di Strumenti a Fiato, diretta dal maestro Michele Mangani.

"Siamo onorati – dichiara il sindaco Maurizio Gambini – della decisione del Prefetto Emanuela Saveria Greco di svolgere nella nostra città la cerimonia del 2 giugno. Si tratta di un riconoscimento che sottolinea lo status di capoluogo di Provincia che Urbino ha ottenuto nel 2024. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere un momento di riflessione sui valori culturali, civili e morali che caratterizzano la Repubblica Italiana".

