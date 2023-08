Festa della Tagliatella e Concerti, Ultima Giornata di Eventi a PESARO

PESARO

Doppio appuntamento con il Rossini Opera Festival: alle 15,30 il secondo ed ultimo dei concerti lirico-sinfonici in programma al Teatro Sperimentale che avrà come voce solista Maria Kataeva; alle 20 alla Vitrifrigo Arena quarta ed ultima rappresentazione di Eduardo e Cristina. Per la rassegna "Fuori Festival", alle 18.45, nella Galleria Rossini, in via Rossini 38, esibizione del tenore Marco Hurtado e Mari Batilashvili al pianoforte. Fano

Nell’ambito del "Paese dei Balocchi", nella frazione di Bellocchi, alle 20,45 concerto "Lo voglio chiamar Pinocchio" del coro "Una scuola tra le note" diretto dal maestro Giorgio Caselli. Mombaroccio

Ultima giornata della Festa della Tagliatella nella frazione Cairo del Comune di Mombaroccio. Apertura stand gastronomici dalle 12; poi alle 19,30 spettacolo di Nonno Bolla e alle 20 presentazione della squadra di calcio "Real Mombaroccio" promossa in Seconda Categoria e a seguire serata danzante con l’orchestra "Ballaonda".

Carpegna

"Borgo in festa": visita guidata alla chiesa di San Leo; a seguire, alle 21, concerto "Fantasia musicale per arpa e violino".

Marotta

Sull’isola pedonale del lungomare, in piazza dell’Unificazione e in Viale Carducci, dalle ore 18, mercatino serale.

Piobbico

Per il Palio dei Brancaleoni attesi oltre 250 figuranti in costume per il corteo storico che si snoderà per le vie del paese con partenza dalle ore 16.30.

Frontone

Dalle 12 presso l’area feste si svolge la sagra del Coniglio in Porchetta con stand gastronomici, musica e giochi di strada. Casinina

Giornata dedicata alla Festa della Tagliata marchigiana: dalle 19 stand gastronomici, musica e tanto divertimento presso le due piazze di Casinina.

Cantiano

Dalle 9 alle 16,30 escursione nel massiccio del Catria. Saranno attraversati boschi di faggio, praterie, pascoli e zone rocciose per poi godere di panorami stupendi fino al mare e al Lago Trasimeno. E per chi vuole reintegrare i sali minerali persi durante il cammino, a fine escursione tappa al Birrificio del Catria con le loro birre artigianali.