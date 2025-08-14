Festa dell’Aquilone, 70° anno. La sfida di 4 giorni sarà epocale

Il Parco dell’aquilone completato per l’occasione, un patrocinio speciale da Unicef, un nuovo premio e tanto altro. Sarà una Festa dell’aquilone senza precedenti, quella del 2025, ricca di novità per celebrare la 70ª edizione. La sfida tra le contrade tornerà dal 4 al 7 settembre, coinvolgendo centro storico e Cesane: "Sarà uno spettacolo – aveva detto lunedì il sindaco, Maurizio Gambini, alla presentazione dell’evento –. Quattro giorni insieme alle nostre contrade, che tengono tantissimo alla città, e alla loro tradizionale gara, che è molto attesa e sempre molto “controversa“: speriamo che si litighi un po’, perché è bella questa contrapposizione, ma poi alla fine si andrà a mangiare tutti insieme".

Tra le prime novità, un addobbo-installazione in piazza della Repubblica "rappresentante 100 aquiloni che costituiranno un tappeto all’insù, con i colori delle contrade", spiega l’assessore Lara Ottaviani (Eventi), e un apertura dedicata ai giovani: "Una festa in piazza darà il via e farà da promozione alla manifestazione – dice l’assessore Elisbetta Foschi (Politiche giovanili e sociali) –, ma anche l’aspetto del sociale e della disabilità sarà presente". Importante pure la caccia ai fondi per far crescere l’evento: "Il mio impegno è stato di cercarne, al fine di pubblicizzarlo al meglio su canali usuali e inusuali – dice l’assessore Francesco Guazzolini (Turismo) –. Ne ho reperite tramite la Regione: spero che servano ad attrarre sempre più turisti, anche dall’estero".

A supportare il Comune sarà ancora Urbino servizi, che è partita da lontano: "Abbiamo anticipato l’anno rendendo la festa un patrimonio immateriale – spiega la presidente, Daniela Capponi –. Insieme ad Ami, amplieremo il servizio navetta, ma sottolineo anche la mostra sulla storia della festa in corso nella Fortezza Albornoz, fatta in collaborazione con le contrade. Inoltre, abbiamo preparato delle magliette celebrative che daremo all’apertura. Ringrazio pure le voci dell’evento, Giuseppe Biancalana, Luca Bastianelli e Bianca Maria Berardi".

Il 2025 è una data che le contrade attendevano da tempo, come spiega la presidente dell’associazione, Isotta Pretelli: "L’ultimo triennio è servito per far crescere la festa. Io direi che è la festa delle persone, senza la cui disponibilità non si potrebbe tenere: arriviamo al 70° con tante novità. Ci sarà anche un terzo trofeo, dedicato agli aquiloni di bellezza piani, e tutti e tre saranno delle opere d’arte, realizzate da Gabriele Iacomucci". La festa si aprirà con un evento dedicato ai più piccoli, "I bambini dipingono l’aquilone", ripetuto venerdì, quando ci sarà anche la riconsegna del trofeo. Sabato mattina, esibizione di aquilonisti internazionali, nel pomeriggio toccherà alle gare individuali alla Fortezza, al corteo e all’estrazione dei lotti di gara. Domenica, intera giornata nel Parco dell’aquilone, inclusa la gara vera e propria, alle 15.45. Alle 20, cena in piazza Rinascimento. "Il nostro patrocinio è un riconoscimento per la difesa del diritto al gioco da parte della festa – spiega Giuseppe Diamantini, presidente Unicef Pesaro Urbino –. La felicità del bambino nel far volare l’aquilone si ritrova nelle attività delle contrade". Infine, si rinnova la collaborazione col Rotary club Urbino.

Nicola Petricca