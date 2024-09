Festa dell’Aquilone, da oggi il via alla 69ª edizione

Il giorno delle comete è arrivato: inizia oggi la sessantanovesima edizione della Festa dell’Aquilone. L’appuntamento è per le ore 16 al Collegio Raffaello (si replica domani alla stessa ora) con la pittura degli aquiloni di stoffa, al più bello dei quali verrà poi assegnato il premio Aquilone d’Oro 2024.

"A questo appuntamento – spiega Isotta Pretelli, presidente dell’Associazione delle Contrade – si uniscono spesso anche i piccoli turisti per cui da quest’anno ci siamo organizzati predisponendo degli aquiloni appositamente per loro. In più ce ne sarà uno speciale per La Casa di Giango, struttura per ragazzi con disabilità intellettiva, la cui presenza è bellissima ed educativa per i bambini stessi, che non guardano con pregiudizio alle diversità. Dall’anno scorso l’Aquilone d’oro viene supportato dal Rotary Club, che ha deciso il tema dal titolo “Dalla terra al cielo“".

Spiegano dal Rotary Club: "Dalla terra al cielo è il viaggio dell’uomo, il viaggio della vita. Come affidiamo il nostro aquilone al vento, al vento affidiamo il nostro ultimo. Il cielo e la terra sono due misteri naturali che completano l’uomo nella dimensione dei quattro elementi che lo costituiscono: terra, aria, acqua e fuoco. Assieme alla terra e al cielo siamo la sostanza della natura. È nella semplicità che si raggiungono i risultati più importanti e con l’aquilone comunichiamo con il cielo perché esso possa completare il ciclo della vita viaggiando verso il sole".

Nel frattempo, alcune novità sono state rese note: innanzitutto la giuria, che "quest’anno è composta – spiega Pretelli – da Daniela Capponi, presidente di Urbino Servizi, Giacomo Alessandroni e Maurizio Bianchini, esperti di grafica, Enzo Fucili ed Attilio Fini, esperti di aquiloni, e Giorgio Focarini, artista. Già c’è stato un incontro coi capi contrada per analizzare il regolamento, che quest’anno vede l’introduzione del premio Raffaello per l’aquilone tecnico, aperto sia agli urbinati che agli ospiti che manderanno nel giorno di domenica la propria cometa in materiali plastici".

Fin da sabato infatti al Parco dell’aquilone si esibiranno vari ospiti italiani e internazionali, con aquiloni sintetici, acrobatici, alcuni anche gonfiabili e altri che vanno al ritmo di musica.

"Sabato pomeriggio invece – chiude Pretelli – saranno con noi i trampolisti di Schieti, guidati da Silvio Filippini. Speriamo di seguire la loro strada nel riconoscimento dell’aquilone come gioco storico".

Giovanni Volponi