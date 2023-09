"Festa dell’aquilone diventi un marchio"

La Festa dell’aquilone di Urbino va registrata come marchio. Lo sostiene il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Sirotti, che ritiene questo atto un passo necessario per valorizzare ancora di più "un evento di rara bellezza, che coinvolge da decenni grandi e piccoli e fa parte della storia di Urbino dell’ultimo secolo. Il gioco dell’aquilone ha appassionato anche personaggi illustri come Giovanni Pascoli e rappresenta un patrimonio della città da tutelare. Sono convinto che, se vogliamo far sviluppare ulteriormente la manifestazione, dobbiamo caratterizzarci e distinguerci per promuovere un evento nella propria unicità. Per fare questo, è opportuno registrare il marchio della Festa dell’Aquilone, garantendoci uno spazio che ci siamo meritati, grazie allo splendido lavoro che è stato portato avanti da tutti coloro che si sono da sempre adoperati per realizzarla, in primis i contradaioli. Dobbiamo aprirci all’esterno, senza snaturare lo spirito e la natura del nostro evento, provare a cambiare una mentalità non ci aiuta a fare emergere le tante ricchezze che abbiamo. Se ci guardiamo intorno, ci accorgiamo che questo è un problema del Paese Italia, ma è un passo che nella nostra città dobbiamo provare a fare. Se vogliamo che la Festa dell’Aquilone diventi una attrazione di livello nazionale, dobbiamo promuoverla per quella che è la sua peculiarità. Ecco l’importanza della registrazione del marchio, per impedire a chiunque di utilizzare, imitare o sfruttare un nome o un’immagine simili. In tanti anni di collaborazioni con realtà ludiche e culturali italiane ho avuto modo di farmi un’idea abbastanza chiara di ciò che accade dove si è riusciti, non sempre facilmente, a valorizzare le tante ricchezze del nostro Paese. Dobbiamo cominciare a ragionare in modo diverso, non dando tutto per scontato. Vari eventi che conosco hanno registrato il proprio marchio, in realtà sia locali, sia nazionali, sempre per garantirne l’unicità e per tutelare il lavoro svolto in tanti anni di attività. Ho effettuato una serie di verifiche nei giorni scorsi e, successivamente, insieme alla presidente di Urbino Servizi, Giulia Volponi, ho segnalato al sindaco l’opportunità di effettuare questa registrazione quanto prima".

Nicola Petricca