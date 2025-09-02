Festa dell’Aquilone, Hong Kong scalda i muscoli

La coppa si è ambientata al clima dell’estremo oriente da circa due anni, e anche se le altre nove compagini non vedono l’ora di riconquistarla, a Hong Kong non hanno la minima intenzione di cederla. Ovviamente parliamo della contrada, e non dello stato asiatico: manca meno di una settimana alla settantesima festa dell’aquilone e abbiamo sondato l’atmosfera che si respira nella sede dei vincitori uscenti, che sono riusciti nella rarissima impresa di tenersi il trofeo per due anni, con le vittore consecutive del 2023 e 2024.

Solo Lavagine (’75 e ’76; ’82 e ’83), Monte (’80 e ’81), Valbona (’89 e ’90) e Piansevero (2018 e ’19) ci sono riuscite, stando all’albo d’oro ufficiale, purtroppo lacunoso nei primi decenni. Ma mai nessuna ha fatto filotto per tre edizioni di seguito. Ci proveranno i residenti di via Fontanoni e dintorni, nella contrada dal nome esotico che in realtà è la prima a costituirsi fuori le mura, intorno al 1960, quando ne esistevano solo quattro, e tutte in centro (San Polo ancora non era nata). Il capocontrada dei gialli, Gabriele Iacomucci, è carichissimo per la sfida, ma prima lo interpelliamo nella veste super partes di scultore.

Iacomucci, cos’ha creato per questa edizione? "Un nuovo trofeo per l’aquilone di bellezza piano. Finora c’era solo per quello tridimensionale, a cui però non partecipano tutte le contrade, per cui si è deciso di dare la giusta importanza anche al piano, che fanno tutte le contrade o quasi, con un trofeo dedicato al posto della coppa che si usava assegnare".

In cosa consiste la scultura? "È una fusione di rame e ottone che raffigura i bordi di un aquilone; al centro ci sono i torricini e il tutto poggia su una base in pietra rosa delle Cesane".

Lei ormai è lo scultore degli aquiloni… "Il tema mi piace molto. In effetti ho eseguito i due trofei per quelli di bellezza, poi due grandi sculture installate nel centro storico e l’ultima, la più grande, lungo la strada per le Cesane. Forse farò anche un ultimo trofeo dedicato agli ospiti stranieri".

Torniamo allo Iacomucci capocontrada. Come sta caricando i suoi compagni? "Siamo un bel gruppo, molto coeso. Ai miei contradaioli dico che la prima cosa è divertirsi, poi il secondo obiettivo è semplicemente vincere".

Come si vince due volte di fila? "Con la perseveranza, l’unione e poi…". E poi? "Beh, un po’ di culo ci vuole". Nessun segreto dietro alle vittorie degli ultimi due anni? "Un bel lancio compatto è importante; anche il numero di aquiloni lanciati conta, ma noi come numeri siamo di medie dimensioni quindi se fosse solo quello ci sono contrade più quotate". E allora? "La posizione conta: negli ultimi due anni siamo stati sorteggiati verso il palco e credo sia un buon punto". E quest’anno puntate al tris? "Se i vecchi proverbi dicono la verità, non c’è due senza tre". Come aquilone di bellezza cosa proporrete? "Come aquilone tridimensionale faremo qualcosa di nuovo e di speciale, non posso sbottonarmi troppo…".

Ci dia qualche indizio… "Sarà qualcosa di… multiplo, alla ricerca di un nuovo mondo felice. Altro non posso dire". Puntate anche a quel premio? "Certo, ma lì c’è di mezzo il giudizio della giuria… Speriamo solo che quest’anno vinca davvero il migliore". La marea gialla sarà agguerrita? "Agguerritissima". Che contrada temete? "Nessuna".

Giovanni Volponi