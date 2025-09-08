Festa dell’Aquilone. Il trionfo della Piantata

L’albo d’oro della Festa dell’Aquilone è stato aggiornato: accanto all’edizione numero 70 figura la contrada della Piantata. Una gioia immensa ieri sera in piazza Rinascimento per i contradaioli viola-verdi, che portano a casa la settima vittoria, dopo quelle del 1993, 1995, 2000, 2009, 2014 e 2022. Nel pomeriggio per la giuria il lavoro è stato relativamente facile: l’aquilone della Piantata era nettamente il più lontano; nessun dubbio per i giudici che non hanno riportato alcun testa a testa. Una edizione che ha goduto di un buon vento per tutto il pomeriggio.

In apertura, la gara degli aquiloni di bellezza piani: tre i più stabili nel volo, Piansevero, dalla grandissima coda, Valbona con l’omonima porta e l’aquila e San Bernardino, con John Lennon e un omaggio alla pace. Per i giudici il migliore è stato Valbona. Il trofeo principale, partito con un po’ di ritardo, si è svolto tranquillamente, salvo i mille intrecci che non possono mancare: l’arte dello “sgavinamento“ e del lancio tardivo hanno predominato nella seconda metà della gara.

Prima degli aquiloni particolari, gli speaker Luca Bastianelli, Bianca Maria Berardi e Peppe Biancalana hanno sottolineato il consueto flash mob delle Donne delle Contrade, che quest’anno festeggiavano i 10 anni dalla costituzione.

Sono poi sfilati gli aquiloni tecnici: oltre a quello fatto volare (fuori gara) dal giurato Enzo Fucili, hanno partecipato solo Monte, che non ha volato, Lavagine e Valbona, che si è aggiudicata il premio. Nella categoria di bellezza tridimensionali poi, le contrade hanno dato il meglio delle loro energie per stupire in originalità, grandezza, tecnica e perfino siparietti in maschera. Si sono visti veicoli come il Super Mario Gokart del Monte e l’auto di Fast&Furious di Lavagine, draghi dal film Dragon Trainer per Valbona e Mazzaferro, un omaggio al tennis con racchetta e pallina del Duomo, l’aereo del Piccolo Principe di San Bernardino, Grande Puffo (Piansevero) e tutte e tre le caravelle lanciate da Hong Kong.

Alla fine l’ha spuntata Mazzaferro con il drago Furia Buia, che nonostante la caduta al primo tentativo, dopo una riparazione a tempo record è volato ed ha catturato gli applausi di pubblico e giuria. Assegnati anche gli altri premi: aquilone più piccolo Monte; più grande Piansevero; contrada più organizzata Hong Kong; aquilone di stoffa Lavagine; premio Pascoli (gara giovanile del sabato) Hong Kong; miglior aquilonista forestiero Emiliano Vitamondi da Brescia. Da oggi, smaltito il postumo della festa, si pensa all’edizione numero 71 del 2026.

Giovanni Volponi