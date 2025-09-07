Festa dell’Aquilone, sfide tesissime

La prime gare della Festa dell’Aquilone numero 70 hanno subito dimostrato la carica agonistica delle dieci contrade che oggi si sfideranno per i trofei più importanti. Ma intanto ieri alcuni hanno portato a casa le prime coppe: ha aperto le danze Piansevero, che ha conquistato il premio “Aquilonista dell’anno“ grazie alla rapidità di Filippo Rossi, già vincitore l’anno scorso.

Sul fronte femminile, ha primeggiato Francesca Torcaso di Hong Kong, alla quinta vittoria nel corso degli anni. È stato poi il momento dei più giovani: nella disfida individuale, il più veloce a srotolare e riavvolgere la matassa è stato Ettore Gambarara per i rossi del Monte. Oggi l’appuntamento è nella mattinata al Parco dell’Aquilone per le esibizioni degli ospiti internazionali; il trofeo Città di Urbino, previsto per le ore 15,45, sarà preceduto dal lancio degli aquiloni di bellezza piani alle ore 15 e seguito da quelli tridimensionali alle ore 16,45.

Infine, il Premio Raffaello per gli aquilonisti forestieri. Per sapere chi vincerà bisognerà attendere la fine della cena delle contrade in piazza Rinascimento. Ma quest’anno, oltre al settantesimo della Festa, c’è un secondo anniversario speciale: i dieci anni del gruppo “Insieme in volo, legate alla vita“.

"L’aquilone, con i suoi colori e slancio verso il cielo, è diventato immagine di libertà, bellezza, diversità e creatività – dicono le donne delle contrade –, e all’ombra di questa tradizione è nato dieci anni fa un progetto che ha lo scopo di dare sostegno alle donne colpite da tumore al seno. Il 2015 è stato un anno indimenticabile, dove i nostri sogni hanno trovato il proprio cielo. Un’esperienza che per molte di noi ha rappresentato un vero spartiacque lasciando un’impronta indelebile nelle nostre vite. Abbiamo saputo trasformare la solidarietà in un’azione concreta, portando un messaggio di speranza e realizzando numerosi progetti in ambito oncologico, campagne di sensibilizzazione, iniziative di prevenzione e supporto che hanno coinvolto e unito l’intera comunità. Non ci siamo fermate nemmeno durante la pandemia. Questo anniversario non è solo un ricordo, ma una conferma: sentiamo forte il dovere e il desiderio di custodire questo legame, perché tradizione e impegno sociale, insieme, possono costruire qualcosa di davvero duraturo. Grazie a chi ci ha sostenuto e ha creduto in noi".

Giovanni Volponi