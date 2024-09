Festa dell’Aquilone verso il clou . Come cambia la viabilità in città

In occasione della festa dell’Aquilone, sono diverse le modifiche alla circolazione e le facilitazioni previste per agevolare lo svolgimento dell’evento. Il Comune, in collaborazione con l’Associazione delle Contrade e Urbino Servizi Spa, ha previsto le seguenti iniziative: oggi, dalle ore 17 alle ore 20, è prevista la chiusura al traffico del centro storico per agevolare la manifestazione che si svolgerà alla Fortezza nel pomeriggio e poi si sposterà in corteo fino a piazza Rinascimento per l’estrazione dei lotti di gara. Domani invece, per la gara al Parco dell’Aquilone sulle Cesane, è previsto come di consueto un bus navetta di collegamento col centro storico. Visto il grande flusso di partecipanti, l’amministrazione raccomanda l’utilizzo delle navette che entreranno in funzione dalle ore 13.30 e che partiranno dalla fermata presente davanti a Porta Santa Lucia, sopra il centro commerciale e arriveranno al campo in un ciclo continuo della durata di un quarto d’ora. Per conoscere la contrada vincitrice della 69esima edizione del Trofeo Città di Urbino occorrerà attendere la serata di domani: in Piazza Rinascimento, dopo la cena delle contrade (20.30), si terranno le premiazioni. Per l’occasione, domani dalle ore 19 alle ore 21 sarà possibile utilizzare gratuitamente l’ascensore di Borgo Mercatale.

g. v.