Festa delle moto d’epoca. C’è la Brescia-Napoli. Piazza invasa dai "gioielli"

Qualche goccia di pioggia non ha spento gli animi dei motociclisti arrivati in città per la prima tappa della "Brescia-Napoli", manifestazione dedicata alle moto d’epoca che quest’anno compie dieci anni. Circa un centinaio le motociclette che hanno raggiunto in serata piazza del Popolo, dove era in programma il termine della prima giornata di gara e dove non potevano mancare anche tanti appassionati e curiosi in attesa dell’arrivo dei veicoli storici. Un bel percorso di 340 chilometri per questa tappa, che di filata ha portato i partecipanti da Brescia fino a Pesaro, dove da road-book (il programma di viaggio dei motociclisti) era prevista anche una sosta al Museo Benelli. Per la prima volta di questa manifestazione in città, sono state ventisei le squadre in gara, tra cui una tutta pesarese. In esposizione motociclette di marchi come Moto Guzzi, Gilera, Moto Morini, Benelli, Mi-Val, Triumph, Honda, Harley-Davidson ma anche Vespe e Lambrette.

"Questo è il terzo anno che partecipo alla Brescia-Napoli – dice Juri Resinelli, appena arrivato in piazza –. Io faccio parte del Moto Club Gardone e siamo due squadre in sella a delle motociclette Mi-Val. Siamo tutti di Brescia e siamo degli appassionati di motori. Qualcuno di noi prima faceva enduro, ma poi ci siamo innamorati anche dei veicoli storici. Non è la prima volta che vengo a Pesaro e credo che questa sera avremo modo di vedere ancora meglio questa bella città". Poco distante c’è la squadra numero 22: i Magnifici. Sono Vittorino Andolfo, Manuel Trevisan, Alessio Martinengo e Giuseppe Troisi. Non concorrono soltanto in moto ma anche in sella a degli scooter, tra cui una Lambretta. "Siamo tre padovani ed un vicentino – spiega Vittorino Andolfo –. Siamo motociclisti da tantissimo tempo ed è la prima volta che partecipiamo a questa manifestazione ma ci stiamo divertendo tanto. Pesaro l’avevamo già vista altre volte, ma è sempre un piacere tornarci". Tra i partecipanti alla Brescia-Napoli c’è anche Simona Rossi, che viene da Valenza in provincia di Alessandria e partecipa alla manifestazione in sella alla sua Vespa 125 primavera: "E’ un bellissimo veicolo del 1982 – dice – che ho deciso di restaurare e far ripartire proprio per questa occasione. E’ la prima volta che partecipo alla Brescia-Napoli ma mi è piaciuta tanto questa prima tappa, con la sosta anche al Museo Benelli, che purtroppo abbiamo visitato velocemente". E conclude: "Sono l’unica donna della mia squadra ma sono molto fiera di questa mia partecipazione". Ieri sera i partecipanti si sono fermati a Pesaro per ripartire poi stamattina per la seconda delle quattro tappe che li porterà a Napoli.

Alice Muri