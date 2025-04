Festa dello sport, che tripudio. Gli studenti sono i protagonisti

Si è rinnovato nei giorni scorsi un appuntamento ormai consueto per le scuole superiori di Urbino: la Festa dello Sport e dei Giochi della Tradizione. Al PalaCarneroli è stata una mattinata all’insegna di sport, gioco, amicizia e condivisione. Prima delle vacanze pasquali, il liceo Scientifico e delle Scienze Umane Laurana Baldi ha organizzato una mezza giornata che da anni ha ideato e porta avanti e che si era interrotta per qualche anno solo durante il periodo del Covid. Lo speciale evento ha visto la partecipazione di più di cento studentesse e studenti nel parterre del palazzetto per sfidarsi per sezioni, dalla A alla G, nei giochi proposti dai docenti di Scienze Motorie e Sportive dell’Istituto, con la collaborazione della Scuola di Scienze Motorie dell’Università urbinate. Sugli spalti, il resto dell’Istituto a fare il tifo per i loro ‘amici di sezione’. La festa ha accolto anche delle squadre ‘ospiti’, rappresentanti dell’ITIS Mattei e del Liceo Raffaello.

"È stata una mattinata all’insegna del fair play, del movimento e della tradizione – spiega la preside del Laurana Baldi Carla Campogiani – in cui tra gare, sorrisi e momenti di convivialità, studenti e docenti hanno vissuto delle ore speciali per rafforzare legami attraverso il linguaggio universale dello sport". Nel corso della mattinata è passata per un saluto anche l’assessore alle infrastrutture sportive Marianna Vetri. Particolarmente coinvolgenti le gare di Trampoli, di Scherma e il finale Tiro alla fune. La Festa ha avuto come partners per le relative discipline l’associazione di scherma ASD Sala d’Arme Aquila Gladiatrix e il Centro Socio Culturale Don Italo Mancini di Schieti, promotore del tradizionale Palio dei Trampoli, che grazie alla disponibilità del presidente Guido Edera, ha messo a disposizione i trampoli da lui stesso realizzati artigianalmente, permettendo agli studenti di cimentarsi in una avvincente gara di staffetta sotto la guida esperta di Silvio Filippini, plurivincitore del Palio schietino.

gio. vol.