Festa dell’Unità più giovane. A Villa Fastiggi c’è ’Amelia’ la kermesse dei Dem

Si scrive Amelia, si legge Festa dell’Unità di Pesaro con l’apporto sostanziale dei Giovani Democratici. Oggi alle 12,30 a Villa Fatiggi per il debutto della kermesse in calendario fino al 31 agosto verrà l’onorevole Stefano Bonaccini. L’eurodeputato dem accompagnerà il collega, Matteo Ricci, candidato al ruolo di presidente della Regione Marche, al pranzo elettorale aperto al pubblico – previa prenotazione – e con i candidati Pd della provincia tra gli invitati. Come è espressamente scritto nella locandina, il convivio – con menù a 25 euro – contribuirà alla raccolta fondi del candidato Ricci e prevede oltre alle tagliatelle tirate a mattarello, un marchio di fabbrica: la pasticciata alla San Pietrana.

Il format della Festa dell’Unità non è sostanzialmente cambiato. Come tradizione ci saranno gli stand gastronomici mandati avanti da un battaglione di volontari, la musica dal vivo e quattro giorni di dibattiti politici su Palestina, ambiente, casa, lavoro, scuola, giovani e sanità. Da non perdere sarà la serata amarcord dedicata a Mirco Bertuccioli con proiezione del film “La leggenda di Zagor“ e dj set ispirato ai Camillas (sabato 30 agosto, ore 21,30). In totale saranno una quarantina i personaggi invitati ad approfondire le tematiche sociali e politiche. Protagonista del pomeriggio di oggi sarà la Palestina: alle 18.45 si inizia con “La storia di un popolo attraverso la letteratura palestinese“ con la docente Chiara Perlini, il divulgatore Davide Avolio e l’artista Paolo Icaro. Dalle 20,30 ci sarà l’incontro “Un territorio per Gaza“ con l’autore di Limes Giuseppe De Ruvo, il sindaco Biancani e Giorgio Baldantoni membro del Comitato di Rafah, gemellata con Pesaro. Il programma prosegue folto; messo in piedi, in ogni dettaglio dai Giovani Democratici con la collaborazione dell’Unione dei circoli Pd cittadini. Ieri Giampiero Bellucci, segretario comunale Pd ha reso onore alla organizzazione e al contributo di idee dato dai Giovani Dem, i quali con Amelia segnano l’esordio di una nuova manifestazione, che dall’anno prossimo sarà autonoma dalla Festa dell’Unità di Pesaro e itinerante nella provincia.

Perché il nome Amelia? "In onore – spiega Beatrice Dell’Onte segretaria provinciale Giovani Democratici – di Amelia Earhart, la prima donna aviatrice ad aver attraversato l’oceano Atlantico. E’ per noi un simbolo di libertà, coraggio e intraprendenza. Tutti valori che cercheremo di trasmettere nel battezzare un programma aperto alla rilfessione, alla costruzione civica di un percorso politico comune". Amelia è pensata dai giovani dem, ma si rivolge e vuole coinvolgere tutti nel dibattito. Speriamo che dalle prossime volte ci siano anche ospiti capaci di stimolare un contraddittorio riguardo alle idee proposte. Il programma è comunque stimolante: tra i tanti personaggi ci saranno Silvia Salis, sindaco di Genova che interverrà sulla “lotta alle diseguaglianze“ (30 agosto, ore 18,30); Matteo Terrani, sindaco di Folignano, fautore del primo sportello comunale di assistenza psicologica per i cittadini, il cosiddetto psicologo di comunità (31 agosto alle ore 18,30) che discuterà di salute mentale; lo studente universitario, Mattia Santarelli, noto per via del movimento delle tende e della lotta contro il caroaffitti (29 agosto, alle ore 20.30) discuterà di disagio abitativo. Interessanti sono i dibattiti sulla generazione social (30 agostoore 20) e quello sul lavoro – 31 agosto, ore 21.15 – con Rossini (Cgil); l’onorevole Pd, Scotto; Salvatori Circolo Pd Villa Fastiggi.

Solidea Vitali Rosati