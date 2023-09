Festa dell'Uva a Montefelcino: 15ª Edizione

Oggi a Montefelcino prende il via la 15ª edizione della Festa dell’Uva. La festa non può che coincidere con l’arrivo dell’autunno, per lo meno quello astronomico, e si deve al lavoro e all’impegno dell’associazione Meravill. L’appuntamento è su tre giorni: da oggi fino al 24. Si tratta di un lungo fine settimana che promette un’esperienza che può essere memorabile per tutte le età: la formula è semplice, ovvero buon cibo, musica coinvolgente, rievocazioni storiche e divertimento per i più piccoli. La Festa a Montefelcino celebra le radici rurali e la tradizione contadina della zona, si rievocano i mestieri artigianali antichi, ma il piatto forte spetta alla pigiatura delle uve, un rituale antico "fatto con i piedi" (non è per niente un insulto) e che ci porta alle origini della nostra civiltà. Ci sarà musica (folk rock al pop e liscio) e non mancheranno maialino allo spiedo, arrosticini, coniglio in porchetta... I vini? Delle ottime cantine locali.

