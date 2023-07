Festa Dem, la sera di Elly "Lotto contro il lavoro povero"

"Sono qui per rinsaldare i fili della nostra comunità: sono molto felice del lavoro che si sta facendo sui territori". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivata con un’ora di ritardo alla Festa dell’Untà di Baia Flaminia. Quasi a confermare che la decisione di esserci è stata presa all’ultimo momento, dopo la kermesse di Cesena con Stefano Bonaccini. Indirettamente lo dice la stessa Elly: "Queste feste sono per noi il momento per rilanciare il partito e le nostre battaglie politiche – ha aggiunto – : a cominciare dal salario minimo per poi inistere sulla Sanitò e sulla salute pubblica e infine sul clima".

C’era tanta gente alla Baia: "La nostra battaglia politica sul salario minimo sta facendo finalmente discutere il Paese grazie anche all’unità delle opposizioni. Il governo e la maggioranza stanno cercando di respingere la nostra proposta sul salario minimo. E’ un errore enorme quello di non considerare la situazione – aggiunge Elly Schlein dal palco conquistato con fatica rispetto agli spazi musicali della festa – di tre milioni e mezzo di lavoratori che sono poveri anche se lavorano. Continueremo a chiedere a questa maggioranza di approvare insieme a noi una misura che sarebbe indispensabile per riuscire a estirpare questa piaga sociale che è il lavoro povero in Italia. Altro che assistenzialismo, stiamo parlando di lavoro. Di persone che hanno contratti precari, di persone giovani che fanno fatica a lavorare, che hanno un contratto di un mese e non sanno se ce l’avranno ancora. Vogliamo contrastare la precarietà e la povertà del lavoro. Non possiamo scendere al di sotto di una certa soglia (9 euro all’ora), perché saremmo al di sotto della dignità". La segretaria nazionale del Pd, abbracciata lungamente e poi accompagnata passo a passo dal sindaco Matteo Ricci, ha voluto infine dibadire che anche i Comuni della nostra provincia danneggiati dall’alluvione dovranno dovranno essere inseriti tra quelli che saranno risarciti. Luigi Luminati