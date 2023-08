Festa Democratica tra ospiti e dibattiti

La festa “a sinistra“ dell’antica Casteldurante segna quota 50 edizioni, passando da Festa de L’Unità a Festa dell’Ulivo, fino a Festa Democratica. Quello che non cambia è lo spirito. Si riparte con quattro serate in piazza Violini da stasera a lunedì. Il programma prevede ospiti prestigiosi e temi di attualità, in talk sul palco tra le 20 e le 21, prima della serata danzante: si comincia stasera con la segretaria regionale, Chantal Bomprezzi, Alessia Morani della direzione nazionale e Rosetta Fulvi segretaria Provinciale. Domani si parla di salari e lavoro con Marco Bentivogli coordinatore di Base Italia e Roberto Ghiselli, presidente consiglio vigilanza Inps, per continuare domenica con la parlamentare Irene Manzi con Monica Scaramucci, assessore di Fermignano, il sindaco di Montecalvo in Foglia Donatella Paganelli e Cinzia Scardacchi, responsabile scuola, a discutere di istruzione e dei tagli. Lunedì serata conclusiva con Giovanni Diamanti, esperto di campagne elettorali, a dialogare con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, e Marco Ciccolini sindaco di Urbania. La festa ha pure una rinomata tradizione gastronomica.

Andrea Angelini