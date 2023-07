Festa di Fermignano: Cittadinanza onoraria a don Pippo

Fermignano celebra Santa Veneranda, patrona del paese, oggi e domani. Le iniziative, organizzate dalla parrocchia in collaborazione con il Comune, partiranno alle 17,30 con i vespri solenni e la benedizione eucaristica, nella chiesa di Santa Veneranda. Alle 18, la santa messa, seguita alle 21 dal tradizionale concerto alla scalinata di piazza son Minzoni, diretto dal Maestro Paolo Di Cristoforo, con presentazione di Samanta Bolognini e partecipazione della cantante Natascia Franceschetti. Le celebrazioni proseguiranno domani, alle 9 e alle 11,15, con la "Santa messa per le Anna" nella chiesa parrocchiale, mentre alle 17,30 si terranno i vespri solenni. Alle 18, in corso Bramante, monsignor Giuseppe Tabarini, conosciuto in paese come Don Pippo e a lungo parroco di Fermignano, sarà insignito della cittadinanza onoraria, mentre l’U.s. Fermignanese 1923, i Vichinghi Baskin e la ginnasta Chiara Domenicussi riceveranno degli attestati di benemerenza. Saranno poi premiati con attestati di merito i “Ragazzi eccellenti“ che hanno ottenuto importanti risultati nell’anno scolastico. Alle 21, la messa solenne di fronte alla Torre medievale, officiata da monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, seguita dalla processione per le vie del paese, guidata dalla banda musicale.

n. p.