Festa e musica a Colbordolo. Ecco le mura restaurate

Una cinta muraria completamente ristrutturata abbraccia Colbordolo, paese natale del pittore Giovanni Santi, padre di Raffaello. L’altro pomeriggio con l’accompagnamento del gruppo bandistico locale, il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Ghiselli, insieme al candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Matteo Ricci e alla candidata per il Pd, Micaela Vitri, con il simbolico taglio del nastro hanno festeggiato la conclusione del secondo e ultimo stralcio dell’intervento di completamento della ristrutturazione e della messa in sicurezza della cinta muraria dell’antico borgo.

I lavori, realizzati grazie a un finanziamento di 900mila euro dei ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito dei fondi europei e del Pnrr rappresentano un tassello all’interno di un ampio progetto di valorizzazione del borgo. "Questo importante progetto grazie ai fondi ottenuti ci ha permesso di restituire al castello di Colbordolo il suo antico splendore – ha sostenuto Ucchielli –. Oggi Colbordolo, grazie agli interventi effettuati, non solo è più sicuro e decoroso, ma riafferma anche la propria identità storica e culturale, profondamente legata alla figura di Giovanni Santi che è nato qui nel 1435".

Tra gli interventi effettuati in questi ultimi anni dal Comune spiccano lavori infrastrutturali come le opere di metanizzazione, la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e la riqualificazione delle strade. In inverno, sono stati completati inoltre i lavori di restauro, a cura della ditta ancontena Mariotti e della società Poggioli di Auditore specializzate in questo tipo di interventi, dell’antico orologio posto sulla torre portaia del borgo, un simbolo importante per la comunità locale che, dopo anni di inattività, ha ripreso con i rintocchi della sua campana a scandire il tempo.

"Abbiamo in programma molti altri progetti per Colbordolo – ha aggiunto Ucchielli –. Per questo ci auguriamo che possano essere concessi ulteriori fondi per poterli realizzare".